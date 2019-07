Hundrað manns spurð hvort þau hafi haldið fram hjá

YouTube síðan Cut er með vinsælli rásum á síðunni, þar eru birt myndbönd þar sem fólk leikur ýmsa leiki, leysir þrautir eða er spurt spurningar.



Sá liður sem snýr að spurningum er kallaður Keep it 100 en þá eru hundrað manns spurðir sömu spurningarinnar og svör þeirra tekin upp og birt.



Í nýjasta Keep it 100 myndbandinu frá Cut eru einstaklingarnir eitt hundrað spurðir hvort þeir hefðu nokkurn tímann haldið fram hjá í sambandi og ef svo er, af hverju?



Sjá má myndbandið í spilaranum hér að neðan.