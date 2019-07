Hljómsveitin Of Monsters and Men hefur sent frá sér tónlistarmyndband við lagið Alligator. Lagið kom út þann 2. maí og er fyrsta lagið af væntanlegri plötu sveitarinnar FEVER DREAM.



Alligator hefur slegið í gegn undanfarið og verið spilað hátt í ellefu milljón sinnum á Spotify. Sveitin kom fram í kvöldþætti Jimmy Fallon þar sem hún flutti lagið og geta aðdáendur nú fagnað þar sem tónlistarmyndbandið er komið út.



Sjá einnig: Of Monsters and Men fluttu Krókódílalagið hjá Jimmy Fallon



Myndbandið er tekið upp hér á landi og gerist að miklu leyti á Hótel Holt í Reykjavík. Þegar þetta er skrifað hafa yfir hundrað þúsund horft á myndbandið frá því að það var birt á YouTube fyrir fimmtán klukkustundum síðan.



FEVER DREAM kemur út þann 26. júlí næstkomandi og mun sveitin fylgja útgáfunni eftir með tónleikaferðalagi sem hefst 4. september í Bandaríkjunum. Þá munu þau einnig koma fram á Iceland Airwaves hátíðinni sem haldin verður 6. til 9. nóvember.