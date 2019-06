Keanu Reeves alls enginn drullusokkur

Keanu Reeves líkist ekkert þeim „drullusokki“ sem hann leikur í rómantísku gamanmyndinni Always Be My Maybe (2019) þrátt fyrir að hann, tæknilega séð, leiki sjálfan sig.



Þetta segir uppistandarinn og leikkonan Ali Wong um mótleikara sinn en Reeves leikur kærasta Wongs í kvikmyndinni sem hefur vakið mikla athygli síðan Netflix hóf að sýna hana.



Það var Wong sjálf sem fékk hann þess að taka þátt í verkefninu en Reeves sagðist ekki hafa þurft að hugsa sig lengi um því hann væri svo mikill aðdáandi Wongs.



Með leik sínum er Reeves látinn draga upp ansi skrumskælda mynd af sjálfum sér. Wong leikur stjörnukokkinn Söshu Tram sem er talsvert upp með sér þegar hún kemst að því að sjálfur Keanu Reeves hafi áhuga á sér. Þegar líða tekur á myndina reynist hinn skáldaði Reeves vera talsvert yfirdrifinn, tilgerðarlegur og hrokafullur, svo mjög reyndar að æskuvinur Söshu, Marcus Kim, sem er leikinn af Randall Park, finnur sig knúinn til þess að gefa honum einn á lúðurinn.





Keanu Reeves leikur tilgerðarlegan leikara í kvikmyndinni sem ber nafn hans sjálfs. Vísir/getty

Í samtali við Huffington Post fann Ali Wong sig knúna til að tilgreina það sérstaklega að Keanu Reeves líktist ekki neitt þeim drullusokki sem hann leikur í myndinni.



„Hann er fyndinn, hlýr og fagmannlegur gaur sem er virkilega vinnusamur, án þó að það verði einhvern tímann yfirþyrmandi því hann er virkilega aðgengilegur.“



Wong hefur áður grínast með að hafa eingöngu búið til kvikmyndina til þess að fá að kyssa Reeves og Daniel Dae Kim, sem er líka ástarviðfang Söshu. Wong sagði að það hefði verið virkilega mikilvægt að allir karlmennirnir í tilhugalífi Söshu væru af asískum uppruna.



Nær allir sem koma að kvikmyndinni eru af asískum uppruna en Reeves hefur ættir að rekja til Havaí og Kína. Wong fannst mikilvægt að fá Reeves til liðs við sig til þess að asískir Ameríkubúar gætu „endurheimt“ Reeves eins og hún kemst sjálf að orði.



Í myndskeiðinu hér hressandi viðtal við Ali Wong hjá Ellen Degeneres þar sem hin fyrrnefnda ræðir um Always Be My Maybe.