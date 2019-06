Sjáðu allar tilnefningarnar til Grímunnar 2019

Tilnefningar til Grímunnar, íslensku sviðslistaverðlaunanna, voru birtar í dag en hátíðin fer fram í júní ár hvert.



Borgarleikhúsið er með flestar tilnefningar leikhúsanna, eða 30 talsins. Þar á eftir kemur Þjóðleikhúsið með 21 og Tjarnarbíó með fimmtán.



Hér að neðan má sjá allar tilnefningar til Grímunnar í ár.



Sýning ársins

Eftir Duncan Macmillan, þýðing Kristín EiríksdóttirSviðsetning – BorgarleikhúsiðEftir Friðgeir EinarssonSviðsetning – Leikhópurinn Abendshow og BorgarleikhúsiðEftir Joe Masteroff og Fred EbbSviðsetning - Menningarfélag AkureyrarEftir William Shakespeare, þýðing Kristján Þórður HrafnssonSviðsetning – BorgarleikhúsiðEftir Báru SigfúsdótturSviðsetning - Bára Sigfúsdóttir í samstarfi við Tjarnarbíó og Listahátíð í Reykjavík

Leikrit ársins

Sýningin Club Romantica er tilnefnd í fjórum flokkum. Fréttablaðið/Stefán

Eftir Friðgeir EinarssonSviðsetning - Leikhópurinn Abendshow og BorgarleikhúsiðEftir Matthías Tryggva HaraldssonSviðsetning - Allir deyja leikfélag í samstarfi við TjarnarbíóEftir Sóleyju ÓmarsdótturSviðsetning – Lakehouse í samstarfi við TjarnarbíóEftir Hilmi Jensson og Tryggva GunnarssonSviðsetning - RÚV Útvarpsleikhús í samstarfi við Sóma þjóðarEftir Jón GnarrSviðsetning - Þjóðleikhúsið

Leikstjóri ársins

SúperSviðsetning - ÞjóðleikhúsiðRíkharður IIISviðsetning – BorgarleikhúsiðBængSviðsetning – BorgarleikhúsiðKabarettSviðsetning - Menningarfélag AkureyrarAllt sem er frábærtSviðsetning – BorgarleikhúsiðClub RomanticaSviðsetning - Leikhópurinn Abendshow og Borgarleikhúsið

Leikari ársins í aðalhlutverki

BængSviðsetning – BorgarleikhúsiðLoddarinnSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðRíkharður IIISviðsetning – BorgarleikhúsiðGriðastaðurSviðsetning – Allir deyja leikfélag í samstarfi við TjarnarbíóAllt sem er frábærtSviðsetning - Borgarleikhúsið

Leikari ársins í aukahlutverki

Unnur Ösp er tilnefnd fyrir hlutverk sitt í Dúkkuheimilinu. Þá hlaut Kæra Jelena, sem hún leikstýrir, tvær tilnefningar. Fréttablaðið/Ernir

SúperSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðBængSviðsetning – BorgarleikhúsiðJónsmessunæturdraumurSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðKæra JelenaSviðsetning – BorgarleikhúsiðSamþykkiSviðsetning – Þjóðleikhúsið

Leikkona ársins í aðalhlutverki

Ríkharður IIISviðsetning – BorgarleikhúsiðKæra JelenaSviðsetning – BorgarleikhúsiðSamþykkiSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðRejúníonSviðsetning – Lakehouse í samstarfi við TjarnarbíóDúkkuheimili annar hlutiSviðsetning - Borgarleikhúsið

Leikkona ársins í aukahlutverki

Kristín Þóra hlaut tvær tilnefningar. Fréttablaðið/Ernir

BængSviðsetning – BorgarleikhúsiðMatthildurSviðsetning – BorgarleikhúsiðLoddarinnSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðMatthildurSviðsetning – BorgarleikhúsiðSúperSviðsetning – Þjóðleikhúsið

Leikmynd ársins

KabarettSviðsetning – Menningarfélag AkureyrarSúperSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðRíkharður IIISviðsetning – BorgarleikhúsiðMatthildurSviðsetning – BorgarleikhúsiðThe LoverSviðsetning - Bára Sigfúsdóttir í samstarfi við Tjarnarbíó og Listahátíð í Reykjavík

Búningar ársins

KabarettSviðsetning - Menningarfélag AkureyrarBængSviðsetning – BorgarleikhúsiðAtómstjarnaSviðsetning – Atómstjarna í samstarfi við Listahátíð í ReykjavíkSúperSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðRíkharður IIISviðsetning – Borgarleikhúsið

Lýsing ársins

Ríkharður IIISviðsetning – BorgarleikhúsiðPottþétt myrkurSviðsetning - Íslenski dansflokkurinnSúperSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðThe LoverSviðsetning - Bára Sigfúsdóttir í samstarfi við Tjarnarbíó og Listahátíð í ReykjavíkMatthildurSviðsetning – Borgarleikhúsið

Tónlist ársins

The LoverSviðsetning - Bára Sigfúsdóttir í samstarfi við Tjarnarbíó og Listahátíð í ReykjavíkBrothersSviðsetning – Íslenska Óperan í samstarfi við Listahátíð í ReykjavíkClub RomanticaSviðsetning – Leikhópurinn Abendshow og BorgarleikhúsiðTracesSviðsetning - Rósa Ómarsdóttir, Kunstenverkplaats Pianofabriek í samstarfi við TjarnarbíóGallsteinar afa GissaSviðsetning – Leikfélag Akureyrar

Hljóðmynd ársins

Ríkharður IIISviðsetning – BorgarleikhúsiðÞitt eigið leikrit - GoðsagaSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðÓður og Flexa; Rafmagnað ævintýriSviðsetning – íslenski dansflokkurinnEinræðisherrannSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðTracesSviðsetning - Rósa Ómarsdóttir, Kunstenverkplaats Pianofabriek í samstarfi við Tjarnarbíó

Söngvari ársins 2019

PlastóperanSviðsetning – ÓperudagarJónsmessunæturdraumurSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðLa TraviataSviðsetning - Íslenska óperanLa TraviataSviðsetning - Íslenska óperanBrothersSviðsetning - Íslenska óperan

Dans- og sviðshreyfingar ársins

EinræðisherrannSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðRonja ræningjadóttirSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðKabarettSviðsetning – Menningarfélag AkureyrarMatthildurSviðsetning – BorgarleikhúsiðDúkkuheimili annar hlutiSviðsetning - Borgarleikhúsið

Barnasýning ársins

Eftir Karl Ágúst Úlfsson og Kristínu Helgu GunnarsdótturSviðsetning – Leikfélag AkureyrarEftir Hannes Þór Egilsson og Þyri Huld ÁrnadóttirSviðsetning – Íslenski dansflokkurinnEftir Snæbjörn RagnarssonSviðsetning – Leikhópurinn Lotta í samstarfi við TjarnarbíóEftir Astrid LindgrenSviðsetning – ÞjóðleikhúsiðEftir Ævar Þór BenediktssonSviðsetning - Þjóðleikhúsið

Dansari ársins

The LoverSviðsetning - Bára Sigfúsdóttir í samstarfi við Tjarnarbíó og Listahátíð í ReykjavíkPottþétt myrkurSviðsetning - Íslenski dansflokkurinnÓður og Flexa; Rafmagnað ævintýriSviðsetning - Íslenski dansflokkurinnVerk nr. 1,5Sviðsetning - Galdur Productions í samstarfi við Vorblót Tjarnarbíós og Reykjavík Dance FestivalVerk nr. 1Sviðsetning - Íslenski dansflokkurinn

Danshöfundur ársins

The LoverSviðsetning - Bára Sigfúsdóttir í samstarfi við Tjarnarbíó og Listahátíð í ReykjavíkPottþétt myrkurSviðsetning - Íslenski dansflokkurinnMoving Mountains in Three EssaysSviðsetning - Marmarabörn í samstarfi við ÞjóðleikhúsiðTracesSviðsetning - Rósa Ómarsdóttir, Kunstenverkplaats Pianofabriek í samstarfi við TjarnarbíóVerk nr. 1Sviðsetning - Íslenski dansflokkurinn

Útvarpsverk ársins

Eftir Bjarna Jónsson, Ragnar Ísleif Bragason, Árna Vilhjálmsson og Friðgeir Einarsson.Leikstjórn; Bjarni Jónsson, Ragnar Ísleifur Bragason, Árni Vilhjálmsson og Friðgeir Einarsson.Í sviðsetningu Útvarpsleikhússins – RÚV í samstarfi við Kriðpleir.Eftir Jón Atla JónassonLeikstjórn Egill Heiðar Anton PálssonÍ sviðsetningu Útvarpsleikhússins – RÚV í samstarfi við BorgarleikhúsiðEftir Hilmi Jensson og Tryggva GunnarssonLeikstjórn Hilmir Jensson og Tryggvi GunnarssonÍ sviðsetningu Útvarpsleikhússins – RÚV í samstarfi við Sóma þjóðar

Sproti ársins

María Thelma SmáradóttirMatthías Tryggvi HaraldssonSigríður Vala JóhannsdóttirSóley ÓmarsdóttirÓperudagar