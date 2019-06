Sjáðu stiklu úr kolsvartri bandarískri kómedíu sem tekin var upp á Íslandi

Fyrirtækið Dark Star Pictures hefur tryggt sér réttinn að sýningum kvikmyndarinnar Spell í Bandaríkjunum. Myndin gerist á Íslandi en hún er úr smiðju leikstjórans Brendan Walter sem hefur getið sér gott orð fyrir gerð tónlistarmyndbanda, þar á meðal fyrir hljómsveitirnar Green Day, Panic At the Disco og Weezer.



Myndin segir frá bandarískum myndskreytingamanni sem ákveður að fara til Íslands eftir að unnusta hans fellur frá. Hann segir vera haldinn áráttu sem verður þess meðal annars valdandi að hann þarf að sleikja margt sem fyrir honum verður, sem reynist honum ansi erfitt þegar hann heimsækir reðursafnið í Reykjavík.



Hann blandar geði við innfædda sem hvetja til að kanna víðerni Íslands en þar kemst hann að því að hann fer að verða búinn að lyfin sín sem gerir það að verkum að hann á erfitt með að átta sig á hvað sé ímyndun hvað sé raunverulegt.



Aðalleikari myndarinnar heitir Barak Hardley sem hefur leikið í þáttum á borð við The Office og Master of None.



Einvalalið Íslendinga

Fjöldi Íslendinga fer með hlutverk í myndinni en þau stærstu eru vafalaust í höndum Birnu Rún Eiríksdóttur og Magnúsar Jónssonar. Birna Rún leikur Ingu sem vingast við aðalpersónuna Benny og hvetur hann til að skoða íslenska náttúru í för með Steindóri, leikinn af Magnúsi.Söngvari Weezer, Rivers Cuomo, fer einnig með lítið hlutverk í myndinni en lag Weezer, California Snow, heyrist í lok myndarinnar.Sýna á myndina í kvikmyndahúsum í Los Angeles í nóvember en eftir það fer hún á streymisveitur.Hér fyrir neðan má sjá stiklu úr myndinni en þar sést aðalpersónan meðal annars drekkja manneskju í náttúrulaug á Íslandi.