Hvorki að þessu fyrir athyglina né peningana

Heimspekikennarinn Ottó Tynes gaf út sína fyrstu og líklega síðustu sólóplötu nú á dögunum. Hún heitir Happiness hold my hand og gefur hann hana út undir undir listamannsnafninu Wasabi. Þótt fyrst og fremst sé um einstaklingsverkefni að ræða, þá mun Ottó hafa frábæra hljóðfæraleikara sér til halds og trausts á útgáfutónleikunum í kvöld. Þeir fara fram í kjallaranum á Hard Rock Cafe en hann segir staðsetninguna ekki vera neina tilviljun.



„Tónlistin er svolítið í anda bresku popp-rokk-sveita tíunda áratugarins. Akkúrat þannig tónlist var spiluð í Rósenbergkjallaranum sáluga. Hann sem var staðsettur einmitt þar sem Hard Rock kjallarinn er núna, áður en staðurinn brann til kaldra kola.“



Flestar helgar í Rósenbergkjallaranum

Hægt er að nálgast plötuna á Spotify. Mynd/Aðsend

Ottó fannst því tilvalið að halda útgáfutónleikana á stað þar sem breska nýbylgjutónlistin blómstraði fyrir aldarfjórðungi.„Þetta var náttúrulega einn vinsælasti skemmtistaður þessa tíma. Ætli maður hafi ekki eytt flestum helgum á sínum tíma í Rósenbergkjallaranum. Við komumst ekki nær því að vera þar í dag en akkúrat á tónleikunum hjá mér,“ segir hann hlæjandi.Hann segir nafnið á sólósveitinni einnig hafa skírskotun í popp-rokk tíunda áratugarins.„Já, þá var vinsælt að bönd væru nefnd einföldum, stuttum og grípandi nöfnum sem gleymdust ekki auðveldlega. Oasis, Pulp, Blur. Svo mér fannst Wasabi alveg liggja við. Mér fannst þetta vera smá í anda þessara nafna.“

Plata frekar en sportbíll



Þakklátur þeim sem lögðu söfnuninni lið





Ottó hefur lengi verið viðloðandi tónlistarbransann og meðlimur í fjölda íslenskra hljómsveita. Þeirra á meðal eru Ottó og nashyrningarnir og Geirfuglarnir. Hann hafði þó lengi dreymt um að láta verða af því að gera sólóplötu.„Það er nú alveg hægt að tengja þessa löngun mína til að gera plötuna við gamla góða gráa fiðringinn,“ segir Ottó gamansamur og heldur áfram: ,,Sumir fá sér rándýran sportbíl en mig langaði bara að gera plötu. Svo ég ákvað að slá til og láta drauminn rætast. Það tókst með dyggum stuðningi fólks á Karolina Fund. Þannig að ég hlakka mikið til að spila fyrir þá sem hjálpuðu mér að láta þetta gerast.“Ottó viðurkennir þó að það sé ekkert spaug að gefa út plötu. Það sé gífurlega kostnaðarsamt og hann hafi því auðvitað þurft að bera hluta þungans af því sjálfur. Hann er þó stoltur af útkomunni.„Ég er hvorki að þessu fyrir athyglina, né peningana. Er það ekki bara flott fyrirsögn?“ svarar Ottó hlæjandi.Á plötunni eru níu lög og Ottó stefnir á að taka þau öll í kvöld.„Svo er annar helmingur vestfirska dúósins Between the Mountains, hún Katla Vigdís, að hita upp fyrir mig. Hún er einmitt dóttir hans Venna sem spilar með mér á bassa.“Það eru nánast allar líkur á því að þetta verði einu tónleikar Wasabi að sögn Ottós.„Þetta verður bara í þetta eina skiptið þannig, það er núna eða aldrei að sjá mig flytja plötuna. Svo tekur bara næsta verkefni við. En mig langaði að halda eina tónleika allavega, svona til að þakka þeim sem lögðu mér lið í söfnuninni. Það þurfa helst samt svona 20-30 manns mæta í viðbót til að ég geti borgað salinn, svo endilega allir að mæta svo ég komi út á sléttu,“ segir hann kíminn að lokum.Tónleikarnir fara fram líkt og áður segir í kjallara Hard Rock Cafe við Lækjargötu. Húsið er opnað klukkan 21.00 og fljótandi veigar eru í boði fyrir þá fyrstu á svæðið. Miðaverðið er 3.000 krónur, en þeir eru til sölu á tix.is og við innganginn.Happiness hold my hand er aðgengileg á Spotify.