Valencia afgreiddi Barcelona og er spænskur bikarmeistari

Valencia er spænskur bikarmeistari eftir að hafa unnið 2-1 sigur á Barcelona í úrslitaleik bikarsins sem fór fram á heimavelli Real Betis í kvöld.



Það var kraftur í liði Valencia í fyrri hálfleik sem ætlaði að eyðileggja fyrir Barcelona sem stefndi á það að tryggja sér tvennuna, annað árið í röð.



Á 21. mínútu kom fyrsta markið er framherjinn ótrúlegi Kevin Gameiro kom Valencia yfir og tólf mínútum síðar tvöfaldaði Rodrigo forystuna. 2-0 í hálfleik.



Það tók langan tíma fyrir Börsunga að brjóta niður múr Valencia en Lionel Messi minnkaði muninn í 2-1 á 73. mínútu eftir að boltinn féll fyrir hann eftir hornspyrnu.





Lionel Messi is the first player in history to score in six different Copa del Rey finals:



2009

2012

2015

2017

2018

2019



One might not be enough tonight. pic.twitter.com/rVac2r05wt