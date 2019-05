Harry Styles ögraði staðalímyndum á Met Gala

Tónlistarmaðurinn Harry Styles mætti á Met Gala í New York í gærkvöldi en klæðaburður hans vakti mikla athygli.



Þar ögraði Styles hinu viðtekna með því að klæðast samfesting sem var gegnsær að ofan, háhæluðum skóm og með fallega skartgripi.



Á hverju ári taka stærstu stjörnurnar og færustu hönnuðir heims frá fyrsta mánudaginn í maí til að vera viðstödd Met Gala á Metropolitan Museum of Art safninu í New York.



Styles mætti á viðburðinn með Alessandro Michele sem starfar sem hönnuður hjá Gucci. Þeir tóku sig vel út saman á bleika dreglinum en þeir voru meðal gestgjafa ásamt Lady Gaga og Serana Williams.



Breskir miðlar fóru hreinlega á hliðina þegar sást til Styles sem vakti fyrst athygli með sveitinni One Direction. The Sun er með heljarinnar umfjöllun um heimsókn Styles á Met Gala sem sjá má hér.



Styles ætlar sér ekki að láta hið viðtekna ráða för. Staðalímynd kynjanna er greinilega óþarfi að hans mati. vísir/getty