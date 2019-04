Tíundi sigurleikur Aston Villa í röð sem er á leið í umspil

Birkir Bjarnason sat allan tímann á bekknum er Aston Villa vann tíunda leikinn í röð í ensku B-deildinni en í dag unnu þeir 1-0 sigur á Millwall á heimavelli.



Fyrsta og eina mark leiksins kom á 30. mínútu en þá skoraði Jonathan Kodjia eftir undirbúning frá Anwar El-Ghazi. 1-0 í hálfleik og það urðu lokatölurnar.





FT: #AVFC 1-0 #Millwall



The perfect !



We set a new club record for successive league wins. This team writes itself into the history books. #PartOfThePride pic.twitter.com/5DnYUdz3V4