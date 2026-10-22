Hellisheiði lokuð í báðar áttir vegna umferðarslyss Freyja Þórisdóttir skrifar 22. október 2026 22:33 Langar bílaraðir hafa myndast á Hellisheiði en óljóst er hvenær vinnu lýkur á vettvangi. Aðsend Hellisheiði er lokuð í báðar áttir vegna umferðarslyss og samkvæmt upplýsingum á vef Vegagerðarinnar er hálka og éljagangur á Þrengslavegi. Slysið átti sér stað á tíunda tímanum og var einn fluttur á slysadeild til aðhlynningar. „Það varð slys á Hellisheiði upp úr klukkan hálf tíu í kvöld,“ staðfestir Magnús Ragnarsson, aðalvarðstjóri hjá Lögreglunni á Suðurlandi, en hann segir einn hafa verið fluttan alvarlega slasaðan á slysadeild til athugunar og aðhlynningar. Þá sé mikil hálka á vettvangi og að í kvöld hafi fjöldi umferðaróhappa orðið á vegkaflanum. Mest hafi verið um bíla sem fóru út af veginum og þá segist hann telja það allt hafa verið fólksbíla. Hellisheiði er lokuð í báðar áttir vegna umferðarslyss. Hálka og éljagangur er á Þrengslavegi, en hálka er á Bláfjallavegi, er fram kemur á vef Vegagerðarinnar.Skjáskot Verið sé að vinna á vettvangi og ekki sé unnt að segja til um hvenær opnað verði fyrir umferð á ný. Hægt er að fylgjast með því hvenær vegurinn verður opnaður á ný á vef Vegagerðarinnar en þar eru einnig settar inn uppfærslur er varða færð. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Fréttin hefur verið uppfærð. Umferð Lögreglumál Veður Mest lesið Segja upp 34 áskriftum og opna stæðin almenningi Innlent Margrét Löf vill komast í opið fangelsi Innlent Nauðgaði fatlaðri konu og gripinn í Leifsstöð Innlent Glaumgosinn sem tók við málaliðaveldi föður síns Erlent Taka strætóstöðina í Mjódd í gegn eftir ofbeldisatvik Innlent Íbúum ráðlagt að sjóða neysluvatn Innlent Ómar lagði úrskurðarnefnd vegna tölvupóstsins óvenjulega Innlent Hættir við að aflétta ráðningarbanni vegna manndráps Innlent Ætlar að stíga hraðar inn og setja RÚV fyrr skorður Innlent „Hvernig sérðu að þú sért virkilega að fá já?“ Innlent Fleiri fréttir Hellisheiði lokuð í báðar áttir vegna umferðarslyss Vilja kanna fækkun útibúa Borgarbókasafnsins Verklok í Þverholti færast frá sumri til áramóta Vísar jöfnum höndum til mikilvægi samtals og almennra hegningarlaga Lögreglan hafði afskipti af tugum ökumanna Ítalski baróninn á ekki vatnið Tvö umferðarslys og þrír fluttir á sjúkrahús Ómar lagði úrskurðarnefnd vegna tölvupóstsins óvenjulega Skúmaskotum Mjóddarinnar fækkað í forvarnarskyni Segir flugeldasöluna ekki í hættu Tilkynning um kæru óskýr og Bandero fer ekki fet Mál sonar þingmannsins komið til héraðssaksóknara „Við munum tryggja það að hún muni ekki gleymast“ Hættir við að aflétta ráðningarbanni vegna manndráps Bein útsending: Gera samfélagsmiðlar okkur hamingjusöm? Vill bæta eftirlit með lyfjagjöfum aldraðra Fjarvera Þorgerðar á pari við forvera hennar Gríðarleg sjúkdómsbyrði meðal niðurstaðna Eftirsjá að Eggerti: „Lífið heldur áfram“ Nauðgaði fatlaðri konu og gripinn í Leifsstöð Dóttir Kolbrúnar skrifar undir harða viðvörun um leigubremsuna Árásir hófust áður en gallarnir voru lagfærðir Margrét Löf vill komast í opið fangelsi Telur rök Háskólans á Akureyri ekki haldbær Taka strætóstöðina í Mjódd í gegn eftir ofbeldisatvik Breytingar í Mjódd til að bregðast við ofbeldi Þarf að leita annað eftir að hafa ekki fengið fangaklefa Segja upp 34 áskriftum og opna stæðin almenningi Vantar sex milljónir til að halda Edduna Guðmundur Ingi lét fjarlægja blett af fæti Sjá meira