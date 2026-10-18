Innlent

Einn hand­tekinn vegna líkams­á­rásar í mið­bænum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Lögreglan handtók tvo í miðbænum. 
Lögreglan handtók tvo í miðbænum.  Vísir

Einn var handtekinn í miðbænum í Reykjavík í gærkvöldi eða nótt vegna líkamsárásar. Samkvæmt dagbók lögreglu var hann vistaður í fangaklefa. Ekki kemur nánar fram í dagbók lögreglu hvar eða hvenær atvikið átti sér stað.

Tilkynnt var um einn í miðbænum með „hníf á lofti“ á skemmtistað. Hann var einnig handtekinn.

Í dagbók kemur fram að einn hafi verið vistaður í nótt í fangaklefa og alls 74 mál bókuð í kerfi lögreglunnar frá klukkan 17 í gær til fimm í morgun.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hafði afskipti af ökumönnum vegna ýmissa umferðarlagabrota og vegna gruns um akstur undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna. Þá var tilkynnt um umferðaróhapp í bæði Hafnarfirði og Grafarvogi.

Þá segir að lögregla hafi einnig haft afskipti af einstaklingi sem var til vandræða í líkamsræktarstöð. Ekki kemur fram hvar en Stöð 1 sinnti útkallinu sem sinnir útköllum í vesturhluta borgarinnar.

Lögreglumál Reykjavík Hafnarfjörður

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