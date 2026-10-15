Góðir gestir nutu tapasveislu og skemmtidagskrár á 26 ára afmæli Tapasbarsins í síðustu viku. Páll Óskar, Sigga Beinteins og Emmsjé Gauti komu fólki í afmælisgírinn og svo skemmtu Sigga Kling, Blaðrarinn og Sirkus Íslands gestum með óvæntum uppátækjum.
Tapasbarinn fagnaði 26 ára afmæli þann 7. október síðastliðinn og hélt af því tilefni stóra veislu þar sem fjöldi góðra gesta fagnaði tímamótunum. Gestir nutu þar góðra tapasrétta og fjölbreyttrar skemmtidagskrár þar sem tónlist, sirkus og óvænt uppátæki settu svip sinn á veisluna.
Páll Óskar, Sigga Beinteins og Emmsjé Gauti sáu um að koma gestum í afmælisgírinn, sungu afmælissönginn og fleiri lög við mikla gleði viðstaddra. Einnig komu fram Sigga Klingenberg, Blaðrarinn, Sirkus Íslands og Pilkinton Props.
Fjöldi þekktra andlita tók þátt í gleðinni, meðal gesta voru leikhópur Moulin Rouge, Sunneva Einarsdóttir, Birgitta Líf Björnsdóttir, Patrekur Jaime og systkinin Aron Mola og Birta Líf Ólafsdóttir ásamt fjölmörgum öðrum.
Ljósmyndarinn Ari Páll Karlsson fangaði stemminguna á mynd.