Stigu trylltan dans á Saint Pete Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 14. október 2026 20:00 Það var mikið fjör á tónleikum rapparans Saint Pete á föstudag í N1-höllinni. Viktor Freyr Gríðarlegur fjöldi fólks var mættur í N1-höllina á föstudagskvöld að berja rapparann Pétur Má Guðmundsson, betur þekktan sem Saint Pete, augum. Hann kom fram ásamt úrvalsliði íslenkra tónlistarmanna á tónleikum sem hann kallaði Tónleikar aldarinnar. Meðal annarra tónlistaratriða voru Herra hnetusmjör, Úlfur Úlfur, Elvar Orri og Steindi og Auddi en þeir síðastnefndu fengu Pétur til liðs við sig í sumarsmellinum City of Joy. View this post on Instagram A post shared by Prikið Kaffihús (@prikid101) Viktor Freyr ljósmyndari var á svæðinu og myndaði stemninguna. Pétur auglýsti viðburðinn sem Tónleika aldarinnar.Viktor Freyr/Vísir Þessir strákar voru í miklu stuði.Vísir/Viktor Freyr Hendur upp!Vísir/Viktor Freyr Herra Hnetusmjör steig á stokk í úlpu með sólgleraugu. Vísir/Viktor Freyr Þessar skvísur voru hressar. Vísir/Viktor Freyr Pétur kemur frá Akureyri og hefur risið hratt í tónlistarbransanum undanfarin ár.Vísir/Viktor Freyr Margt var um manninn.Vísir/Viktor Freyr Orkan var í hæstu hæðum.Vísir/Viktor Freyr Steindi, Auddi og Pete tóku City of Joy.Vísir/Viktor Freyr Jóna Margrét og Andri Björnsson frá FM957 létu sig ekki vanta.Vísir/Viktor Freyr Saint Pete var í skýjunum með tónleikana.Vísir/Viktor Freyr Gleðin leyndi sér ekki.Vísir/Viktor Freyr Elvar Orri tók lagið.Vísir/Viktor Freyr Úlfur Úlfur klikkar seint.Vísir/Viktor Freyr Tónleikar á Íslandi Samkvæmislífið Mest lesið Stigu trylltan dans á Saint Pete Lífið Ugla yfirgefur borgina Lífið Berrössuð hjón og endurtekið efni Gagnrýni Píanóleikari selur huggulega íbúð á Ásvallagötu Lífið Óskar Hrafn og Laufey selja á Nesveginum Lífið Tryggðu þér nýtt rafhjól fyrir 2027 á hagstæðari kjörum Lífið samstarf „Þannig þú ert ekki bara dóni heldur líka lygari“ Lífið Nathan fagnaði tímamótum með stærsta viðburði í sögu félagsins Lífið samstarf Bassi mætti með granítharðar geirvörtur Lífið Stelpurnar snúa aftur Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Ugla yfirgefur borgina Stigu trylltan dans á Saint Pete „Þannig þú ert ekki bara dóni heldur líka lygari“ Taskmaster Ísland snýr aftur Óskar Hrafn og Laufey selja á Nesveginum Píanóleikari selur huggulega íbúð á Ásvallagötu Bassi mætti með granítharðar geirvörtur Ekkert offors hjá Fors „Ég vel þig núna, alltaf og ennþá“ „Ég mun sakna þín, sonur“ Bombur á Barokki á klúbbnum Tjaldaði á umferðareyju eftir að hafa tapað í fantasy RJ Mitte er látinn Legally Blonde-stjarna handtekin sökuð um að hafa bitið flugfreyju Hvað veistu um... árið 1986? Össur stendur með sundmönnunum Umdeild sjálfsvíg frægustu hryðjuverkamanna Þýskalands Inga Lind selur rauða einbýlishúsið Ísland Bandaríkjanna komið í kennslubækur Stjörnulífið: Ástin blómstrar hjá Rakel, Evu og Birnu Lifði árum saman með ótta sem enginn skildi Er eðlilegt að langa í kynlíf eftir makamissi? Eftirminnilegir gullmolar úr fjörutíu ára sögu Leiðinleg frekja segist hvorki leiðinleg né frek Sendum Möggu Stínu í Eurovision Aðdáendur ítrekað farið yfir mörk Krakkatía vikunnar: Vatn, Hefnendurnir og fyndin dýr Aníta Briem og Hafþór ólétt á ný Vala mótmælti gömlum venjum í upphafi Segir soninn þann sem bundinn var á höndum og fótum Sjá meira