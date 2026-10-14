Ugla yfirgefur borgina Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. október 2026 21:17 Árni hefur sett íbúðina á sölu. Árni Árnason, mannauðsstjóri hjá Elju, sem slegið hefur í gegn á Facebook með alls kyns grínmyndböndum, hefur sett íbúðina sína á sölu. Hann hyggst yfirgefa borgina. „Jæja, litla hreiðrið mitt í Grafarvogi komið á sölu. Uglan tekur sig til flugs og stefnir á Reykjanesið, eftir 16 ár í borginni,“ skrifar hann í færslu á Facebook. Um er að ræða tæplega 65 fermetra íbúð við Bláhamra í Grafarvogi. Þar má finna rúmgóða stofu og borðstofu, svefnherbergi, baðherbergi, svalir og fallegt útsýni. Sjá nánar hér á fasteignavef Vísis. Árni hefur hlotið töluverða athygli fyrir myndskeið sem hann birtir á Facebook þar sem hann bregður sér í hlutverk Uglu Trés. Hann gerir þar ítrekað grín að nýliðnum atburðum. „Fólk kannski nennir ekki að lesa eitthvað tuð og þarna fann ég leið til þess að koma sannleikskornum á framfæri með grínívafi og smá vitleysisgangi og þá nennir fólk að hlusta,“ segir Árni léttur í bragði í viðtali í Bítinu á Bylgjunni árið 2025. Grín og gaman Fasteignamarkaður Tímamót Reykjavík Mest lesið Stigu trylltan dans á Saint Pete Lífið Ugla yfirgefur borgina Lífið Berrössuð hjón og endurtekið efni Gagnrýni Píanóleikari selur huggulega íbúð á Ásvallagötu Lífið Óskar Hrafn og Laufey selja á Nesveginum Lífið Tryggðu þér nýtt rafhjól fyrir 2027 á hagstæðari kjörum Lífið samstarf „Þannig þú ert ekki bara dóni heldur líka lygari“ Lífið Nathan fagnaði tímamótum með stærsta viðburði í sögu félagsins Lífið samstarf Bassi mætti með granítharðar geirvörtur Lífið Stelpurnar snúa aftur Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Ugla yfirgefur borgina Stigu trylltan dans á Saint Pete „Þannig þú ert ekki bara dóni heldur líka lygari“ Taskmaster Ísland snýr aftur Óskar Hrafn og Laufey selja á Nesveginum Píanóleikari selur huggulega íbúð á Ásvallagötu Bassi mætti með granítharðar geirvörtur Ekkert offors hjá Fors „Ég vel þig núna, alltaf og ennþá“ „Ég mun sakna þín, sonur“ Bombur á Barokki á klúbbnum Tjaldaði á umferðareyju eftir að hafa tapað í fantasy RJ Mitte er látinn Legally Blonde-stjarna handtekin sökuð um að hafa bitið flugfreyju Hvað veistu um... árið 1986? Össur stendur með sundmönnunum Umdeild sjálfsvíg frægustu hryðjuverkamanna Þýskalands Inga Lind selur rauða einbýlishúsið Ísland Bandaríkjanna komið í kennslubækur Stjörnulífið: Ástin blómstrar hjá Rakel, Evu og Birnu Lifði árum saman með ótta sem enginn skildi Er eðlilegt að langa í kynlíf eftir makamissi? Eftirminnilegir gullmolar úr fjörutíu ára sögu Leiðinleg frekja segist hvorki leiðinleg né frek Sendum Möggu Stínu í Eurovision Aðdáendur ítrekað farið yfir mörk Krakkatía vikunnar: Vatn, Hefnendurnir og fyndin dýr Aníta Briem og Hafþór ólétt á ný Vala mótmælti gömlum venjum í upphafi Segir soninn þann sem bundinn var á höndum og fótum Sjá meira