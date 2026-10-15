KA og Valur mættust í hörkuviðureign í sextán liða úrslitum í síðasta þætti af Kviss. Norðlendingarnir greindu frá því að þeir tilheyrðu fleiri minnihlutahópum en flestir aðrir.
Lið KA var skipað þeim Patreki Jaime og Binna Glee og mættu þeir Völsurunum Jóhanni Kristófer og Berglindi Festival. Úr varð spennandi og bráðskemmtilegur þáttur en eins og oft var upphafsspjallið mjög skemmtilegt.
Þá kom í ljós að þeir Patti og Binni tilheyra fleiri minnihlutahópum en flestir. Þeir eru hommar, litaðir, blindir, næstum því „lady boys“ og örvhentir.
Kviss má sjá í heild sinni á Sýn+.