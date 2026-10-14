Taskmaster – Ísland mun snúa aftur á Sýn+ næsta vor en tökur á nýrri þáttaröð hófust fyrr í þessum mánuði. Ari Eldjárn og Jóhann Alfreð Kristjánsson munu snúa aftur sem stjórnendur þáttanna en keppendur verða kynntir til leiks hér á Vísi á næstu dögum.
Fimm vandlega valdir keppendur hafa nú sett sig í stellingar fyrir upptökur á annarri þáttaröð íslensku útgáfunnar af hinum heimsfrægu skemmtiþáttum Taskmaster.
Í Taskmaster Ísland etja fimm íslenskir skemmtikraftar og grínistar kappi í óvæntum og oft furðulegum þrautum sem krefjast útsjónarsemi, hugmyndaauðgi og húmors. Allt er þetta gert í nafni heiðurs og hláturs en einnig til að finna út hver verður hinn eini sanni þrautakóngur þáttaraðarinnar.
Það er sérlega eftirsótt meðal skemmtikrafta og grínista að komast að sem keppandi í þessum vinsælu þáttum. Þeir hófu göngu sína í Bretlandi, hafa síðan farið sigurför um heiminn og eru framleiddir og sýndir í á þriðja tug landa.
Fyrstu keppendurnir verða kynntir til leiks hér á Vísi á morgun. Hægt er að horfa á fyrstu þáttaröðina á streymisveitunni Sýn+ og í opinni dagskrá á Sýn.