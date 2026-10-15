Bandaríska leikkonan Hillary Swank og eiginmaður hennar, Philip Schneider, eiga von á sínu þriðja barni í desember. Swank, sem varð 52 ára í sumar, varð fyrst móðir fyrir rúmum þremur árum þegar hún eignaðist tvíbura. Leikkonan frysti egg sín 37 ára gömul til að geta einbeitt sér að leiklistarferlinum.
Swank greindi frá tíðindunum með myndbandi á Instagram þar sem mátti sjá Schneider dansa með tvíburunum í myrkrinu með glitstangir (e. glow sticks) áður en Swank birtist í mynd með óléttubumbuna og útlínur lítils barns á maganum.
„Margir hafa verið að spyrja hvað verkefni ég er að vinna í næst, þetta kemur út í desember,“ skrifaði Swank við færsluna.
View this post on Instagram A post shared by Hilary Swank (@hilaryswank)
A post shared by Hilary Swank (@hilaryswank)
Swank varð móðir í fyrsta sinn 48 ára gömul þegar hún eignaðist tvíburana Ayu og Ohm í apríl 2023. Hún hafði fryst egg sín ellefu árum fyrr til að geta eignast börn síðar á lífsleiðinni meðan hún einbeitti sér að leiklistarferlinum.
„Það atvikaðist þannig að ég eignaðist börn mun seinna á lífsleiðinni,“ sagði Swank um barneignirnar í viðtali við People fyrir nokkrum árum.
„Það var ekki að ég vildi ekki eignast þau fyrr. Það var svo margt sem kom í veg fyrir það og núna get ég virkilega nýtt tímann til að vera með þeim.“
Swank hefur átt farsælan 35 ára feril í Hollywood og er þekktust fyrir kvikmyndirnar Boys Don't Cry (1999) og Million Dollar Baby (2004) en hún hlaut Óskarsverðlaun fyrir leik sinn í þeim báðum.