Lífið

Sjóð­heit hjúkka selur skvísuíbúð

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Þrúður Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur hefur sett íbúð sína á sölu.
Þrúður Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur hefur sett íbúð sína á sölu.

Hjúkrunarfræðingurinn og ofurskvísan Þrúður Guðmundsdóttir hefur sett sjarmerandi skvísuíbúð sína á Meistaravöllum á sölu. Íbúðin er 56,3 fermetrar og ásett verð er 58,9 milljónir.

Íbúðin er tveggja herbergja, á jarðhæð og hefur Þrúður gert hana einstaklega smekklega, með mintugrænum Smeg-ísskápi í eldhúsinu, fallegri list og hönnun sem fer vel með stórum gluggum og góðri birtu. Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. 

Kósí stofa.Betri stofan
Litrík og fallega innréttuð íbúð.Betri stofan
Mintugrænn smegísskápur við dökkgrænar eldhúsinnréttingar.Betri stofan
Borðstofa og stofa liggja saman.Betri stofan
Íbúðin er björt.Betri stofan
Skápur í forstofu sem nær upp í loft.Betri stofan
Hangandi klósett og smekklegar flísar.Betri stofan
Fasteignamarkaður Hús og heimili


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