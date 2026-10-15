Sjóðheit hjúkka selur skvísuíbúð Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 15. október 2026 09:02 Þrúður Guðmundsdóttir hjúkrunarfræðingur hefur sett íbúð sína á sölu. Hjúkrunarfræðingurinn og ofurskvísan Þrúður Guðmundsdóttir hefur sett sjarmerandi skvísuíbúð sína á Meistaravöllum á sölu. Íbúðin er 56,3 fermetrar og ásett verð er 58,9 milljónir. Íbúðin er tveggja herbergja, á jarðhæð og hefur Þrúður gert hana einstaklega smekklega, með mintugrænum Smeg-ísskápi í eldhúsinu, fallegri list og hönnun sem fer vel með stórum gluggum og góðri birtu. Hér má nálgast nánari upplýsingar um eignina. Kósí stofa.Betri stofan Litrík og fallega innréttuð íbúð.Betri stofan Mintugrænn smegísskápur við dökkgrænar eldhúsinnréttingar.Betri stofan Borðstofa og stofa liggja saman.Betri stofan Íbúðin er björt.Betri stofan Skápur í forstofu sem nær upp í loft.Betri stofan Hangandi klósett og smekklegar flísar.Betri stofan Fasteignamarkaður Hús og heimili Mest lesið Þess vegna þurfa Íslendingar að leyfa þessum þjófum að halda áfram að stela Lífið Ugla yfirgefur borgina Lífið Stigu trylltan dans á Saint Pete Lífið Sjóðheit hjúkka selur skvísuíbúð Lífið Berrössuð hjón og endurtekið efni Gagnrýni „Þannig þú ert ekki bara dóni heldur líka lygari“ Lífið Píanóleikari selur huggulega íbúð á Ásvallagötu Lífið Tryggðu þér nýtt rafhjól fyrir 2027 á hagstæðari kjörum Lífið samstarf Óskar Hrafn og Laufey selja á Nesveginum Lífið Nathan fagnaði tímamótum með stærsta viðburði í sögu félagsins Lífið samstarf Fleiri fréttir Sjóðheit hjúkka selur skvísuíbúð Þess vegna þurfa Íslendingar að leyfa þessum þjófum að halda áfram að stela Ugla yfirgefur borgina Stigu trylltan dans á Saint Pete „Þannig þú ert ekki bara dóni heldur líka lygari“ Taskmaster Ísland snýr aftur Óskar Hrafn og Laufey selja á Nesveginum Píanóleikari selur huggulega íbúð á Ásvallagötu Bassi mætti með granítharðar geirvörtur Ekkert offors hjá Fors „Ég vel þig núna, alltaf og ennþá“ „Ég mun sakna þín, sonur“ Bombur á Barokki á klúbbnum Tjaldaði á umferðareyju eftir að hafa tapað í fantasy RJ Mitte er látinn Legally Blonde-stjarna handtekin sökuð um að hafa bitið flugfreyju Hvað veistu um... árið 1986? Össur stendur með sundmönnunum Umdeild sjálfsvíg frægustu hryðjuverkamanna Þýskalands Inga Lind selur rauða einbýlishúsið Ísland Bandaríkjanna komið í kennslubækur Stjörnulífið: Ástin blómstrar hjá Rakel, Evu og Birnu Lifði árum saman með ótta sem enginn skildi Er eðlilegt að langa í kynlíf eftir makamissi? Eftirminnilegir gullmolar úr fjörutíu ára sögu Leiðinleg frekja segist hvorki leiðinleg né frek Sendum Möggu Stínu í Eurovision Aðdáendur ítrekað farið yfir mörk Krakkatía vikunnar: Vatn, Hefnendurnir og fyndin dýr Aníta Briem og Hafþór ólétt á ný Sjá meira