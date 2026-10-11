Mótmæli gegn sjókvíaeldi Kaldavíkur á Seyðisfirði fara samtímis fram þar og á Austurvelli í dag. Lögmaður segir stefna í fjölmenna fundi enda mikið hitamál fyrir austan og telur hún mikla annmarka á leyfisveitingum.
Mótmælin hefjast klukkan þrjú í báðum landshlutum. Breiður hópur náttúruverndarsamtaka stendur að þeim en þeirra á meðal má nefna Landvernd, félög sem berjast fyrir villta laxastofninum á Íslandi, og Vá, félag um vernd fjarðar. Katrín Oddsdóttir lögmaður er ein þeirra sem standa að mótmælunum.
„Ég trúi því að það sé mjög, mjög mikilvæg stund í íslenskri náttúruverndarsögu akkúrat núna og að það sé ákaflega mikilvægt að við sjáum sem flesta á báðum stöðum til að reyna að sporna við því að það verði nokkurn tímann sjókvíaeldi á Seyðisfirði.“
Hún segir verulega annmarka á leyfisveitingum.
„Það hefur ekki áður gerst að við sjáum að veitt séu leyfi til sjókvíaeldis á stað þar sem svona afgerandi meirihluti heimamanna vill ekki sjá slíkt eldi. Það eru verulegir annmarkar á þessum leyfisveitingum, tel ég sem lögfræðingur, sem við höfum séð. Þetta er búið að vera lengi í gangi og það er með miklum ólíkindum að allir valdhafar sem sagt hafa fyrir kosningar að þeir vilji standa með heimamönnum og tryggja að það verði ekki sett þarna sjókvíaeldi gegn vilja þeirra telji sig núna algjörlega ráðalausa gegn þessu máli.“
„Við erum með fyrirtæki sem heitir Kaldvík sem virðist vera í einhvers konar dauðateygjum rekstrarlega sem fær þessi leyfi sem eru gríðarleg verðmæti. Þetta lítur bara út fyrir að vera ein stór keðja mistaka og það verður að vinda ofan af þessu strax.“
Katrín segir von á mikilli þátttöku í dag.
„Ég veit að Seyðfirðingarnir ætla að vera með gjörning sín megin og honum verður vonandi varpað beint á skjá á Austurvelli ef allt gengur upp. Þannig að við lítum á Austurvallarfundinn sem samstöðufund með Seyðfirðingum þannig að þeir finni að þeir verði ekki skildir eftir einir gagnvart þessu ofríki sem er í málinu gegn þeim og ég vona bara að við getum sýnt líka stjórnvöldum fram á að það verður að fara eftir lögum í landinu og það verður að rannsaka mál þangað til þau eru algjörlega í lagi en ekki veita leyfi þegar algjörlega ljóst er að það eru fjölmargar forsendur sem liggja fullkomlega órannsakaðar bak við leyfin.“