Nýlega hlustaði ég á stjórnmálaspekinga fara yfir stöðu mála í íslenskum stjórnmálum á RÚV. Þar var því meðal annars haldið fram að Inga Sæland væri drottning ríkisstjórnarinnar. Farið var yfir hversu ráðandi stefnumál Flokks fólksins hefðu verið í verkum ríkisstjórnarinnar og hversu stoltur flokkurinn gæti verið af árangri sínum. Ég get svo sannarlega tekið undir þetta.
Hvert sem litið er hefur ríkisstjórnin náð miklum árangri. Það á sérstaklega við þegar litið er til ráðuneyta og ábyrgðarsviða Flokks fólksins. Stórkostlegu átaki hefur verið hleypt af stokkunum í heilbrigðis- og velferðarmálum með mikilli uppbyggingu hjúkrunarrýma. Ný rými eru mörg hundruð prósent fleiri frá því Inga Sæland tók við verkefninu miðað við árin þar á undan.
Þetta skiptir miklu máli fyrir alla heilbrigðisþjónustu landsins. Samkvæmt yfirlýsingu frá Landspítalanum hefur staðan í útskriftarmálum sjúkrahússins ekki verið betri það sem af er þessari öld og dregið hefur verulega úr útskriftarvanda.
Á sama tíma hefur ríkisstjórnin stigið gríðarlega stór skref til að bæta kjör þeirra sem höllum fæti standa á þeim málasviðum sem heyra undir Flokk fólksins. Grunnframfærsla aldraðra og öryrkja hefur verið hækkuð, stórlega dregið úr skerðingum og vaxandi kjaragliðnun á undanförnum árum hefur verið stöðvuð. Eins og áður stendur Flokkur fólksins vörð um jólabónusinn til öryrkja sem frá síðasta ári nær einnig til mörg þúsund aldraðra. Þá hefur hlutfall fyrstu kaupenda á íbúðarhúsnæði ekki verið hærra frá hruni, auk þess sem réttindi leigjenda hafa verið stórbætt.
Samgönguinnviðir samfélagsins hafa sömuleiðis fengið nauðsynlega innspýtingu. Milljörðum hefur verið bætt í árlegt viðhald vega. Samanlagt aukast framlög í nýrri samgönguáætlun um 90 milljarða miðað við áætlun fyrri ríkisstjórnar.
Vetrarþjónusta á fjallvegum er nú fullfjármögnuð eftir að hafa verið í bullandi halla undanfarin ár og undirbúningur Fljótaganga hefst núna í haust. Þá er verið að taka á þeirri óreiðu sem fyrrverandi ríkisstjórn skildi eftir sig í leigubílamálum með nýjum lögum sem tóku gildi í sumar og nýrri reglugerð sem tekur gildi fljótlega. Þá var Strandveiðitímabilið í sumar var það aflahæsta frá upphafi.
Að auki hefur ríkisstjórnin tekið til í þeirri óreiðu sem ríkt hefur í málefnum hælisleitenda mörg undanfarin ár. Nú er staðan orðin þannig að verulega hefur dregið úr þeim fjölda sem fær hæli á Íslandi og málaflokkurinn almennt kominn undir betri stjórn.
Allur þessi árangur hefur náðst þrátt fyrir kröfur um almennt aðhald og niðurskurð til að ná fram hallalausum fjárlögum. Allt útlit er fyrir að það takist þrátt fyrir harða mótstöðu stjórnarandstöðuflokkanna gegn nánast öllu þeim breytingum sem taldar hafa verið upp hér að framan.
Verk ríkisstjórnarinnar og Flokks fólksins innan hennar sýna svart á hvítu að það er hægt að byggja betra og sanngjarnara samfélag með réttlátri forgangsröðun. Með því að setja fólkið í fyrsta sæti.
Fólkið fyrst og svo allt hitt.
Höfundur er þingmaður Flokks fólksins.
Ketill Guðmundsson skrifar
Páll Jakob Líndal skrifar
Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Sighvatur Björgvinsson skrifar
Gunnar Hersveinn skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Guðrún Sævarsdóttir skrifar
Einar Bárðarson skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Halla Tómasdóttir skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Thelma Jónsdóttir skrifar
Sigurlaug Knudsen Stefánsdóttir skrifar
Gestur Valgarðsson skrifar
Davíð Már Sigurðsson, Tommi Thor Guðmundsson,Viktor Yngvi Ísaksson skrifar
Eva Pandora Baldursdóttir skrifar
Kristín I. Pálsdóttir skrifar
Arnar Eggert Thoroddsen skrifar
Bragi Bjarnason skrifar
Guðmundur Engilbertsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Örn Sigurdsson skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Sigrún Guðmundsdóttir skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Hólmgeir Baldursson skrifar
Thor Aspelund skrifar
Ásdís Eir Guðmundsdóttir skrifar