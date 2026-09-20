Parkour skúrinn - Síðasta vígið

Hefur þig aldrei langað að hverfa aftur til fortíðar, þar sem þér var frjálst að leika þér, klifra, stökkva og eins enginn væri morgundagurinn? Nú eða bjóða börnunum þínum upp á slíkt hið sama.
Nú eru fáir staðir sem bjóða upp á slíkt frelsi og stefnir Reykjavíkurborg á að losa okkur við enn einn þeirra, stað sem byggður hefur verið upp af hugviti öflugra einstaklinga sem létu ekki mótlæti stoppa sig. Við erum að sjálfsögðu að vísa í Parkour-skúrinn sem hefur verið hjarta parkour-menningar á Íslandi frá stofnun hans.
Þetta er að sönnu eini staðurinn sem býður upp á að stunda parkour við raunaðstæður innanhúss. Með þrotlausri sjálfboðaliðavinnu og einstaklingsframtaki aðstandenda Parkour skúrsins hafa verið haldin námskeið og æfingar fyrir börn, ungmenni og fullorðna ásamt því að halda bæði mót og viðburði samhliða því að byggja upp fyrstu og einu innanhúss parkour-aðstöðu landsins.
Nú hefur Reykjavíkurborg sett stólinn fyrir dyrnar og hyggst drepa niður þetta einstaka einstaklingsframtak. Halda mætti að þeim hugnaðist ekki jaðaríþróttir líkt og Samfylkingunni.
Við hvetjum núverandi meirimeiri- og minnihluta í Reykjavík til að endurskoða þessar framkvæmdir á Gufunesi eða að öðrum kosti koma til móts við iðkendur og bjóða þeim húsnæði á öðrum stað við svipaðar aðstæður. Það eru mikil verðmæti og vinna sem fer forgörðum er húsnæðið og innviðir skúrsins rifnir.
Að öðrum kosti hvetjum við þig, kæri lesandi, til þess að skrifa undir og leggja þar með Parkour-samfélagi Íslands lið.
Undirskriftarlistinn er hér.
Höfundar eru frumkvöðlar Parkour á Íslandi, afreksmenn og iðkendur til margra ára og einlægir áhugamenn um íþróttina.
Davíð Már Sigurðsson, Tommi Thor Guðmundsson,Viktor Yngvi Ísaksson skrifar
Eva Pandora Baldursdóttir skrifar
Kristín I. Pálsdóttir skrifar
Arnar Eggert Thoroddsen skrifar
Bragi Bjarnason skrifar
Guðmundur Engilbertsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Örn Sigurdsson skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Sigrún Guðmundsdóttir skrifar
Ketill Guðmundsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Hólmgeir Baldursson skrifar
Thor Aspelund skrifar
Ásdís Eir Guðmundsdóttir skrifar
Gunnar Salvarsson skrifar
Haukur Logi Jóhannsson skrifar
Theódór S. Halldórsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sólveig Jancauskiene skrifar
María Pétursdóttir,Ingólfur Már Magnússon skrifar
Katrin Þóra Jonsson,Joonas Tuompo skrifar
Tinna Tómasdóttir skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Grétar Þór Guðjohnsen skrifar
Sanna Magdalena Mörtudóttir skrifar
Jóhann Helgi Stefánsson skrifar
Ásdís Kristjánsdóttir skrifar
Indriði Þröstur Gunnlaugsson skrifar
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir skrifar