Skoðun

Parkour skúrinn - Síðasta vígið

Davíð Már Sigurðsson, Tommi Thor Guðmundsson og Viktor Yngvi Ísaksson skrifa

Hefur þig aldrei langað að hverfa aftur til fortíðar, þar sem þér var frjálst að leika þér, klifra, stökkva og eins enginn væri morgundagurinn? Nú eða bjóða börnunum þínum upp á slíkt hið sama.

Nú eru fáir staðir sem bjóða upp á slíkt frelsi og stefnir Reykjavíkurborg á að losa okkur við enn einn þeirra, stað sem byggður hefur verið upp af hugviti öflugra einstaklinga sem létu ekki mótlæti stoppa sig. Við erum að sjálfsögðu að vísa í Parkour-skúrinn sem hefur verið hjarta parkour-menningar á Íslandi frá stofnun hans.

Þetta er að sönnu eini staðurinn sem býður upp á að stunda parkour við raunaðstæður innanhúss. Með þrotlausri sjálfboðaliðavinnu og einstaklingsframtaki aðstandenda Parkour skúrsins hafa verið haldin námskeið og æfingar fyrir börn, ungmenni og fullorðna ásamt því að halda bæði mót og viðburði samhliða því að byggja upp fyrstu og einu innanhúss parkour-aðstöðu landsins.

Nú hefur Reykjavíkurborg sett stólinn fyrir dyrnar og hyggst drepa niður þetta einstaka einstaklingsframtak. Halda mætti að þeim hugnaðist ekki jaðaríþróttir líkt og Samfylkingunni.

Við hvetjum núverandi meirimeiri- og minnihluta í Reykjavík til að endurskoða þessar framkvæmdir á Gufunesi eða að öðrum kosti koma til móts við iðkendur og bjóða þeim húsnæði á öðrum stað við svipaðar aðstæður. Það eru mikil verðmæti og vinna sem fer forgörðum er húsnæðið og innviðir skúrsins rifnir. 

Að öðrum kosti hvetjum við þig, kæri lesandi, til þess að skrifa undir og leggja þar með Parkour-samfélagi Íslands lið.

Undirskriftarlistinn er hér.

Höfundar eru frumkvöðlar Parkour á Íslandi, afreksmenn og iðkendur til margra ára og einlægir áhugamenn um íþróttina.

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