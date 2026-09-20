Grænlandssamningurinn

Trump, forseti Bandaríkjanna hefur lýst yfir sigri í yfirtöku á Grænlandi. Öryggismál Grænlands eru á forræði Bandaríkjanna um aldur og ævi. Enginn utanaðkomandi, les Kina og Rússland geta athafnað sig á norðurslóðum Grænlands. Forsætisráðherra Danmerkur og formaður landstjórnar Grænlands hafa lýst yfir stuðningi við þessa samninga sem verða undirritaðir í New York á komandi dögum. Margt er enn þá óljóst í innihaldi þeirra. Enn eftirfarandi virðist vera ljóst:
Það mun væntanlega koma í ljós hvað þessi samningar innihalda. Það virðist liggja fyrir að Bandaríkin fái þrjá nýjar herstöðvar í landinu og svo virðist sem að ákvæði um fjárfestingar í varnartengdum framkvæmdum séu takmarkaðar. Allar líkur eru á því líkt og er með varnarsamning Íslands og Bandaríkjanna að það séu uppsagnarákvæði sem hægt er að virkja er þörf krefur. Allt annað væri mjög sérstakt. Ákvæði um fjárfestingingar þarf einnig að útskýra betur vegna þess að hugmyndir um að takmarka fjáfestingar erlendra fyrirtækja í í grænlenskum efnahag má ekki skerða framtíðar sjáfltstæði og fullveldi þjóðarinnar
Talað eru um að þessi samningur sé góður bæði fyrir NATO, Danmerku og Grænland. Þetta hafa bæði forsætisráðherra Danmerkur og formaður ladsstjórnar Grænlands staðfest.
En spyrja má til hvers þessi vegferð var farin? Trump, forseti Bandaríkjanna lýsti því yfir að hann ætlaði að eignast yfirráð yfir Grænlandi skömmu eftir að hann tók við embætti. Með góðu eða illu að hans sögn.
Þeir samningar sem nú virðast liggja fyrir, . þ.e. endurnýjun á varnarsamningi landanna frá 1951 breytir engu um viðveru Bandaríkjanna Grænlandi að öðru leyti en því að þeir verða með fleiri herstöðvar. Eitthvað sem þeir gátu samið um í friði og ró við grænlensk og dönsk stjórnvöld án yfirlýsinga um yfirtöku með hervaldi á öllu landinu. Án þess að að draga úr samheldni Evrópuþjóða gagnvart stríði Rússa gegn Úkraínu.
Og hvar stöndum við Íslendingar í þessari stöðu? Við ætlum ekki að verja Ísland. Það eiga aðrir að gera það. Útlendingar innan ESB þjóðanna og Bandaríkjanna. Þrátt fyrir að 118.000 kjósendur vildu vernda fullveldi og sjálfstæði þjóðarinnar erum við meira en tilbúin til að afsala öllum landvörnum Íslands til þessara aðila. Er það í lagi!
Höfundur er sérfræðingur í varnarmálum.
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