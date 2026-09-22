Frítt í strætó í dag Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar 22. september 2026 06:32 Í dag, 22. september, er bíllausi dagurinn og jafnframt síðasti dagur evrópsku samgönguvikunnar. Af því tilefni verður frítt í Strætó á höfuðborgarsvæðinu í allan dag og því kjörið að skilja einkabílinn eftir heima og prófa þá snilld sem Strætó er. Þriðjungur vill skipta um ferðamáta Einkabílinn er algengasti fararmáti íbúa á höfuðborgarsvæðinu en niðurstöður úr rannsóknarverkefninu Tilraunaborgir (Pilot Cities Project) sem nýlega voru kynntar í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur sýna að um þriðjungur þeirra sem aka til vinnu langar að skipta yfir í aðra ferðamáta. Þar skoruðu almenningssamgöngur einna hæst. Þá sýna niðurstöðurnar að langflestir búa nógu nálægt vinnustað sínum til að geta nýtt sér aðra ferðamáta en einkabílinn. Betri þjónusta Strætó Í ágúst í fyrra stórjók Strætó þjónustu sína en þá fór hlutfall íbúa sem búa innan við 400 metra frá stoppistöð með 10 mínútna tíðni úr um 18% í rúmlega 50%. Það munar um minna. Þessi aukning var hluti af Samgöngusáttmálanum og rekstraráætlun Strætó og skref í átt að nýju leiðaneti, sem á að taka gildi árið 2031. Ég finn fyrir þessari þjónustuaukningu í mínu daglega lífi, en mín reynsla er sú að það er lang oftast mjög þægilegt að taka Strætó. Breyttar venjur og ávinningur strætóferða Að breyta venjum sínum tekur á og krefst staðfestu og þolinmæði. Að venja sig af því að nota einkabílinn allra sinna ferða getur verið krefjandi, sérstaklega þar sem að íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru meira á ferðinni en íbúar margra annarra borga sem við berum okkur saman við. Að taka strætó krefst þess að maður skipuleggi sig aðeins betur - en að láta einhvern annan keyra sig á milli staða, þurfa aldrei að leita af stæði, leggja sitt af mörkum til betri loftgæða, draga úr umferð á götum borgarinnar og geta notið þess að einbeita sér að einhverju allt öðru en umferðinni á sama tíma er svo innilega þess virði. Að breyta venjum sínum getur hafist með því að einfaldlega taka af skarið. Prófa og sjá hversu einfalt og þægilegt þetta er. Sjáumst í Strætó! Höfundur er varaborgarfulltrúi Viðreisnar og situr í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Hinn háskalegi hugsunarháttur Sighvatur Björgvinsson Skoðun Alþjóðadagur friðarmenningar 21. september Gunnar Hersveinn Skoðun Hún þekkir mig með hjartanu Thelma Jónsdóttir Skoðun Samsköttun hjóna – allt annar hlutur? 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