Skoðun

Frítt í strætó í dag

Margrét Rós Sigurjónsdóttir skrifar

Í dag, 22. september, er bíllausi dagurinn og jafnframt síðasti dagur evrópsku samgönguvikunnar. Af því tilefni verður frítt í Strætó á höfuðborgarsvæðinu í allan dag og því kjörið að skilja einkabílinn eftir heima og prófa þá snilld sem Strætó er.

Þriðjungur vill skipta um ferðamáta

Einkabílinn er algengasti fararmáti íbúa á höfuðborgarsvæðinu en niðurstöður úr rannsóknarverkefninu Tilraunaborgir (Pilot Cities Project) sem nýlega voru kynntar í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur sýna að um þriðjungur þeirra sem aka til vinnu langar að skipta yfir í aðra ferðamáta. Þar skoruðu almenningssamgöngur einna hæst. Þá sýna niðurstöðurnar að langflestir búa nógu nálægt vinnustað sínum til að geta nýtt sér aðra ferðamáta en einkabílinn.

Betri þjónusta Strætó

Í ágúst í fyrra stórjók Strætó þjónustu sína en þá fór hlutfall íbúa sem búa innan við 400 metra frá stoppistöð með 10 mínútna tíðni úr um 18% í rúmlega 50%. Það munar um minna. Þessi aukning var hluti af Samgöngusáttmálanum og rekstraráætlun Strætó og skref í átt að nýju leiðaneti, sem á að taka gildi árið 2031. Ég finn fyrir þessari þjónustuaukningu í mínu daglega lífi, en mín reynsla er sú að það er lang oftast mjög þægilegt að taka Strætó.

Breyttar venjur og ávinningur strætóferða

Að breyta venjum sínum tekur á og krefst staðfestu og þolinmæði. Að venja sig af því að nota einkabílinn allra sinna ferða getur verið krefjandi, sérstaklega þar sem að íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru meira á ferðinni en íbúar margra annarra borga sem við berum okkur saman við. Að taka strætó krefst þess að maður skipuleggi sig aðeins betur - en að láta einhvern annan keyra sig á milli staða, þurfa aldrei að leita af stæði, leggja sitt af mörkum til betri loftgæða, draga úr umferð á götum borgarinnar og geta notið þess að einbeita sér að einhverju allt öðru en umferðinni á sama tíma er svo innilega þess virði.

Að breyta venjum sínum getur hafist með því að einfaldlega taka af skarið. Prófa og sjá hversu einfalt og þægilegt þetta er. Sjáumst í Strætó!

Höfundur er varaborgarfulltrúi Viðreisnar og situr í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur.

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