Pólsk stjórnvöld hafa nú tryggt skólabörnum aðgang að máltíðum sem eru alfarið úr jurtaríkinu.
Heilbrigðisráðherra Póllands undirritaði reglugerðina 16. febrúar 2026 og hún tók gildi 1. september á þessu ári. Nýju reglurnar ná til 6,8 milljóna barna í opinberum skólum og leikskólum landsins.
Samkvæmt reglugerðinni verða skólar að bjóða upp á að minnsta kosti einn rétt á viku sem er alfarið úr jurtaríkinu og byggir meðal annars á belgjurtum, svo sem baunum, kjúklingabaunum eða linsubaunum. Þá daga sem kjöt eða fiskur er á matseðlinum skal jafnframt bjóða upp á næringarríkan valkost úr jurtaríkinu. Aðeins má bjóða upp á kjöt tvisvar í viku en fisk að minnsta kosti einu sinni í viku.
Í reglugerðinni eru jurtadrykkir, jurtamiðaðir staðgenglar mjólkurvara og staðgenglar kjötvara úr jurtaríkinu sérstaklega viðurkennd sem hluti af skólamáltíðum. Verslunum í pólskum skólum er nú einnig heimilt að selja jurtamiðaða staðgengla mjólkurvara.
Breytingarnar komu í kjölfar opinbers samráðs þar sem bárust um 800 umsagnir. Green REV Institute og verkefni samtakanna, Plant Based School, höfðu meðal annars beitt sér fyrir breytingunum með stuðningi ProVeg Foundation.
Maturinn skiptir máli í loftslagsmálum
Þessar breytingar snúast ekki eingöngu um að auka valfrelsi barna og fjölskyldna. Þær tengjast einnig einni stærstu umhverfisáskorun samtímans: hvernig við framleiðum matinn okkar.
Matvælakerfi heimsins valda umtalsverðri losun gróðurhúsalofttegunda í heiminum og dýraafurðir vega þar þungt. Rannsóknir sýna að eftir því sem hlutur dýraafurða í mataræði eykst, aukast að jafnaði loftslags- og umhverfisáhrif þess.
Í umfangsmikilli rannsókn sem byggði á mataræði 55.504 einstaklinga og gögnum frá 38.000 býlum í 119 löndum var umhverfisfótspor mismunandi mataræðis borið saman. Niðurstöðurnar, sem birtust í vísindatímaritinu Nature Food árið 2023, sýndu mikinn mun. Losun gróðurhúsalofttegunda sem tengdist mataræði grænkera var að meðaltali um fjórðungur af losun þeirra sem neyttu mikils kjöts. Landnotkunin var sömuleiðis um fjórðungur.
Munurinn snerist ekki aðeins um þá sem slepptu dýraafurðum alfarið. Þeir sem borðuðu lítið kjöt höfðu einnig umtalsvert minna umhverfisfótspor en þeir sem borðuðu mikið kjöt. Með öðrum orðum þarf ekki að hugsa breytinguna sem allt eða ekkert. Hver máltíð skiptir máli.
Önnur rannsókn á losun frá matvælaframleiðslu á heimsvísu, sem birtist í sama tímariti árið 2021, áætlaði að 57% losunar frá matvælaframleiðslu tengdist dýraafurðum, samanborið við 29% frá matvælum úr jurtaríkinu.
Einstaklingsval eða kerfisbreyting?
Við tölum gjarnan um loftslagsvænt mataræði sem persónulegt val. Hvað set ég á diskinn minn?
En breytingin í Póllandi sýnir hina hliðina á málinu. Einstaklingar velja ekki í tómarúmi. Það skiptir máli hvaða matur stendur þeim til boða í skólum, á vinnustöðum, í mötuneytum og verslunum.
Þegar plöntumiðaður réttur er sjálfsagður valkostur í stað þess að vera undantekning verður auðveldara fyrir fólk að velja mat sem hefur minni áhrif á loftslag og umhverfi.
Þarna getur opinber stefna haft veruleg áhrif. Ein plöntumiðuð skólamáltíð kann að virðast lítil breyting. Þegar breytingin nær hins vegar til milljóna barna, viku eftir viku og ár eftir ár, verður samanlagt umfang hennar allt annað.
Samráðsferlið í Póllandi sýnir jafnframt að slíkar kerfisbreytingar verða ekki endilega til af sjálfu sér. Félagasamtök og aðrir aðilar geta haft áhrif á hvernig opinber stefna þróast og hvaða valkostir standa almenningi til boða.
Frá vali til aðgengis
Loftslagsvandinn verður ekki leystur með mataræði einu saman. Samgöngur, orkunotkun, iðnaður og neysla skipta öll miklu máli. En mataræði er einn þeirra þátta sem við getum haft áhrif á í daglegu lífi. Rannsóknir sýna að það að færa mataræðið frá dýraafurðum og í átt að fæðu úr jurtaríkinu getur dregið verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda, landnotkun og öðrum umhverfisáhrifum.
Pólsk stjórnvöld hafa nú tekið skref í þessa átt. Í stað þess að láta loftslagsvænni matarvenjur eingöngu ráðast af vali hvers og eins hafa þau breytt umhverfinu þar sem valið fer fram.
Kannski er það einmitt þar sem eitt stærsta tækifærið liggur: að gera loftslagsvænni kostinn ekki aðeins mögulegan, heldur aðgengilegan og hversdagslegan. Þegar slíkt val stendur milljónum barna til boða í skólanum getur ein máltíð á disknum orðið hluti af mun stærri breytingu.
Gaman væri að sjá hvort yfirvöld skólamála á Íslandi væru ekki áhugasöm um sömu breytingar.
Greinarhöfundur er í loftslagshópnum París 1,5.
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