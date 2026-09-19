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laugardagur 19. september 2026
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Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
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Gagnrýni
Spurningaleikir
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Menning
Ísland í dag
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Uppskriftir
Heilsa
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Halldór
Halldór 19.09.2026
19. september 2026 07:01
Mynd dagsins eftir Halldór Baldursson.
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Ég er kominn heim - eða hvað?
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Skoðun
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