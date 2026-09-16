Konur fjárfestum! Iða Brá Benediktsdóttir skrifar 16. september 2026 13:01 Í rúm tvö ár höfum við hjá Arion unnið skipulega að stóru samfélagslegu verkefni sem nefnist Konur fjárfestum. Markmiðið hefur verið skýrt: Að fjölga þeim konum sem taka þátt í fjárfestingum, efla þekkingu kvenna á fjármálum með áhugaverðri fræðslu og styðja konur í því að ná fjárhagslegu sjálfstæði. Mikill munur á auðsöfnun karla og kvenna Hugmyndin að verkefninu fæddist fyrir um þremur árum þegar við tókum að rýna í gögnin okkar um skiptingu kynjanna á fjármálamarkaði. Í ljós kom mikill munur á auðssöfnun karla og kvenna. Það kom okkur vissulega ekki á óvart – ekki síst í ljósi viðvarandi launamunar kynjanna – og staðan hér á landi var sambærileg því sem við þekkjum frá nágrannalöndum okkar. Við Íslendingar stöndum framarlega í jafnréttismálum en þegar kemur að fjármálum kynjanna erum við á sama stað og samanburðarþjóðir. Og við hugsuðum einfaldlega: Fyrst við erum leiðandi afl þegar kemur að jafnréttismálum hljótum við einnig að geta orðið fyrirmynd þegar kemur að fjárhagslegu jafnræði kynjanna. Fjárhagslegt sjálfstæði kvenna mikilvægt Konur þurfa, ekki síður en karlar, að fjárfesta og auka við eignir sínar til að öðlast fjárhagslegt sjálfstæði. Slíkt eykur frelsi einstaklinga til að taka stórar ákvarðanir um líf sitt og starfsferil og móta framtíðina. Þegar fleiri hafa tækifæri til að byggja upp eignir og taka þátt í fjárfestingum skilar það sér í fjölbreyttara, öflugra og jafnara samfélagi. En fjárfestingar snúast ekki eingöngu um ávöxtun, fjárhagsleg markmið og sjálfstæði. Þær fela enn fremur í sér þátttöku í atvinnulífi, nýsköpun og þeim fyrirtækjum sem móta samfélagið og efnahagslífið til framtíðar. Þegar fleiri taka þátt verða sjónarmiðin fjölbreyttari og samfélagið sterkara. Rúmlega 10.000 konur hafa sótt fræðslufundi átaksins Þess vegna er sérstaklega ánægjulegt að átakið Konur fjárfestum, sem var alltaf hugsað sem langtímaátak, hefur gengið vel þessi fyrstu tvö ár og er að skila árangri. Alls hafa rúmlega 10.000 konur um land allt sótt fræðsluviðburði Arion um fjárfestingar, rekstur fyrirtækja og fjármál. Húsfyllir hefur verið á nánast hverjum einasta viðburði og viðtökurnar farið fram úr björtustu vonum okkar. Helmingsfjölgun kvenna sem fjárfesta í sjóðum okkar Við sjáum að þessi aukna fræðsla og umræða hefur skilað sér í breyttri fjármálahegðun meðal kvenna. Fleiri konur eru nú með reglulegan sparnað, fjárfesta og taka virkan þátt í umræðu um fjármál og eignamyndun. Gagnasafn okkar í Arion sýnir að þeim konum sem fjárfesta í sjóðum Stefnis fjölgaði um 56% á fyrstu tveimur árum átaksins. Þeim konum sem nýta sér reglulegan sparnað í sjóðum félagsins fjölgaði um 67% og heildareignir kvenna í sjóðum hafa aukist um 27%. Af þessu sést að sífellt fleiri konur eru að taka fyrstu skref sín í fjárfestingum og byggja með markvissum hætti upp eignasöfn. Enn er mikið verk að vinna Verkefninu er þó hvergi nærri lokið. Við bentum á það í upphafi átaksins að konur eiga einungis um 30-40% fjármagns á móti 60-70% eign karla – hlutfallið er breytilegt eftir því hvort horft er til eignar í viðbótarlífeyrissparnaði, verðbréfum eða sjóðum. Þetta sýndu gögn bankans og dótturfélaga sem og kauphallarinnar. Við bentum jafnframt á að ójöfn eignamyndum virðist hefjast strax í frumbernsku; sömu kynjuðu skiptingu mátti sjá hjá börnum undir tveggja ára aldri. Þegar einungis var horft til barna undir tveggja ára aldri og þeirrar verðbréfaeignar og innlána sem þau eru skráð fyrir hjá bankanum voru stúlkur skráðar fyrir um 40% þeirrar upphæðar en drengir um 60%. Þrátt fyrir ákveðna vitundarvakningu í samfélaginu og auknar fjárfestingar kvenna í sjóðum Stefnis hafa framangreindar tölur varðandi skiptingu fjármagns ekki breyst í grundvallaratriðum. Gildir það jafnt um fullorðna sem börn. Enn er því mikið verk að vinna og Konur fjárfestum átakinu er hvergi nærri lokið. Við hjá Arion ætlum að beita okkur áfram fyrir auknu fjármálalæsi, vera með skemmtilega og áhugaverða fræðslu og fjölga þeim tækifærum sem konur hafa til að kynna sér fjárfestingar. Hvetjum dætur og syni á sama hátt til að spara Það er jafnframt tímabært að hvert og eitt okkar sé meðvitað um hvaða skilaboð við sendum börnum okkar varðandi fjármál og eignamyndun og að þau fái frá unga aldri sömu hvatningu til að taka upplýstar ákvarðanir um eigin fjármál. Hvetjum dætur og syni á sama hátt til að spara, fjárfesta og byggja upp fjárhagslegt öryggi sitt. Fyrstu tvö ár verkefnisins Konur fjárfestum sýna að breytingar eru mögulegar. Þau sýna að áhuginn er til staðar og að markviss fræðsla getur haft raunveruleg áhrif. Við eigum langt í land en við erum lögð af stað. Höfundur er aðstoðarbankastjóri og framkvæmdastjóri viðskiptabankasviðs Arion banka. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Arion banki Mest lesið 48 manna stjórn – er þess virkilega þörf? Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir Skoðun 20 kíló af þjóðarskömm Hjálmtýr Heiðdal Skoðun Frjósemisvarðveisla; Jafnt aðgengi að framtíðinni Ragnhildur Þóra Hafsteinsdóttir Skoðun Hvað breyttist þegar þjóðin sagði nei? Hilmar Kristinsson Skoðun Þau sem eftir sitja Auður Erla Gunnarsdóttir Skoðun Kostir og gallar Schengen Aðalsteinn Júlíus Magnússon Skoðun Má segja að börn á Íslandi hafi það gott? 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