Reykjavík beygir af Brynhildur Bolladóttir skrifar 6. október 2026 09:31 Það er í lagi að vera ósammála. Pólitíkin væri líka frekar gagnslaus ef að kjörnir fulltrúar skiptust ekki reglulega á skoðunum og deildu um þær. Þegar að sömu kjörnu fulltrúar biðja hins vegar sérfræðinga um að gera skýrslur til þess að fræða sig um ákveðin mál, væntanlega í þeirri von um að hjálpa sér að taka um þau afstöðu, þá er skynsamlegt að taka mark á þeim.Í þessari viku hefur umhverfis- og skipulagsráð Reykjavíkurborgar til umfjöllunar að endurgera hægri beygju framhjáhlaup frá Bæjarhálsi til norðurs, inn á Höfðabakka. Í raun ríkir svo mikil sátt um þessi áform meirihlutans að Miðflokkurinn hefur lýst yfir stuðningi við þau. Eini hængurinn er sá að fagleg rök mæla gegn þeim. “The overall operational benefit of reinstating the slip lane is therefore limited.” Samkvæmt úttekt verkfræðistofunnar COWI hafa umferðartafir aukist lítillega á gatnamótunum en samkvæmt skýrslunni er það ekki fjarlægingu framhjáhlaupsins að kenna. Í úttektinni er þvert á móti mælt gegn því að taka það upp aftur. Framhjáhlaup er talið hafa neikvæð áhrif á öryggi allra vegfarenda, þar með talið ökumanna enda eru aftanákeyrslur mjög tíðar í slíkum framhjáhlaupum. Verkfræðistofan VSB gerði úttekt á slysahættu í hægri beygju framhjáhlaupi árið 2023. Þar segir m.a. í niðurstöðukafla: „Athyglisvert er að hægri beygju framhjáhlaup eru algeng hérlendis þrátt fyrir að fáar rannsóknir séu til sem styðja við notkun hennar. Öryggi og skilvirkni þessara lausna er að mestu óþekkt. Engin gögn fundust um slysagreiningar, öryggismat né umferðamat á þessum útfærslum. Í þessu rannsóknarverkefni voru skoðuð þau tíu gatnamót á höfuðborgarsvæðinu sem voru með flest slys í hægri beygju framhjáhlaupum. „Algengasta tegund slysa eru aftanákeyrslur, þar sem ekið er aftan á bíl sem er kyrrstæður eða ekið er aftan á bíl sem bremsar.“ (bls. 28) Samtök um bíllausan lífsstíl hafa mótmælt þessum áformum við fulltrúa umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur og koma hér fram eindregnum mótmælum gegn því að fyrirliggjandi tillaga verði samþykkt. Það er í lagi að vera ósammála en förum eftir niðurstöðum sérfræðinga og förum ekki í breytingar sem eru hættulegar fyrir okkur öll - gangandi og hjólandi en ekki síst akandi. Fyrir hönd Samtaka um bíllausan lífsstíl, Brynhildur Bolladóttir, formaður. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Reykjavík Brynhildur Bolladóttir Mest lesið Ekki allir menn. En hvar eru allir karlarnir? Diljá Ámundadóttir Zoëga Skoðun Seljum ekki Landsvirkjun meðan við getum ráðið því sjálf Júlíus Valsson Skoðun Fimm óskir á afmælisdaginn Anna Margrét Hrólfsdóttir Skoðun Guð eða gæðavísar? Hvað er að gerast innan SÁÁ? Kristín I. Pálsdóttir Skoðun Einkunnaskalinn 1–10 sem byrjar á 4 Gunnar Salvarsson Skoðun Reykjavík beygir af Brynhildur Bolladóttir Skoðun Er ekki rjóminn bestur? Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir Skoðun Umhverfi byggt af umhyggju Helga Guðrún Vilmundardóttir,Sigríður Maack,Jóhanna Höeg Sigurðardóttir Skoðun Kæru borgarfulltrúar Haraldur Þorgeirsson,Ásta Kristrún Ólafsdóttir Skoðun Lengi býr að fyrstu gerð Sigurður Páll Jónsson Skoðun Skoðun Skoðun Þegar kjarabarátta kennara bitnar á börnunum Sigvaldi Egill Lárusson skrifar Skoðun Reykjavík beygir af Brynhildur Bolladóttir skrifar Skoðun Einkunnaskalinn 1–10 sem byrjar á 4 Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Fimm óskir á afmælisdaginn Anna Margrét Hrólfsdóttir skrifar Skoðun Seljum ekki Landsvirkjun meðan við getum ráðið því sjálf Júlíus Valsson skrifar Skoðun Umhverfi byggt af umhyggju Helga Guðrún Vilmundardóttir,Sigríður Maack,Jóhanna Höeg Sigurðardóttir skrifar Skoðun Hvenær ætti gjafakort að renna út? Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Góð lífskjör og öflugt atvinnulíf í Fjarðabyggð Haraldur Líndal Haraldsson skrifar Skoðun Uppbyggingarsjóður: Oft fyrsta já-ið sem kemur góðum hugmyndum af stað Díana Jóhannsdóttir,Örlygur Hnefill Örlygsson skrifar Skoðun Þakkir til kennara frá ráðherra Inga Sæland skrifar Skoðun Leigubremsa innleidd á Íslandi! Kristján Þórður Snæbjarnarson skrifar Skoðun Ríkisstjórnin á að vita betur Indriði Einar Reynisson skrifar Skoðun Geta allir aukið tekjur? Jón Jósafat Björnsson skrifar Skoðun Ekki allir menn. En hvar eru allir karlarnir? Diljá Ámundadóttir Zoëga skrifar Skoðun Mælum fyrst – hækkum svo Guðmundur Björnsson skrifar Skoðun Þegar skuldir færa völdin til Brussel Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Er ekki rjóminn bestur? Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Opið bréf til ráðherra Helgi Felixson skrifar Skoðun Lengi býr að fyrstu gerð Sigurður Páll Jónsson skrifar Skoðun Áhrif framþróunar í gervigreind á landslag netöryggisveikleika Arnar Freyr Guðmundsson skrifar Skoðun Hvað einkennir góðan vinnustað? Ingunn Eir Andrésdóttir skrifar Skoðun Ákall vegna athugasemdakerfis Guðrún Elísa Friðbjargardóttir Sævarsdóttir skrifar Skoðun Pútín, Kalíngrad og Ísland Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun SÁÁ Ingibergur Þorkelsson skrifar Skoðun Það er svo margt gott að gerast í skólunum – Skrifað á alþjóðadegi kennara Dagný Gísladóttir skrifar Skoðun Guð eða gæðavísar? Hvað er að gerast innan SÁÁ? Kristín I. Pálsdóttir skrifar Skoðun Kæru borgarfulltrúar Haraldur Þorgeirsson,Ásta Kristrún Ólafsdóttir skrifar Skoðun Hver kennir okkur að hugsa? Sigrún Ólafsdóttir,Rannveig Björk Þorkelsdóttir,Ingibjörg Ágústsdóttir skrifar Skoðun Hver eru rökin fyrir margföldum áfengissköttum á við nágrannalöndin? Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Sonur minn fær ekki 10. bekk aftur Ásdís Björg Gestsdóttir skrifar Sjá meira