Endómetríósa er krónískur sjúkdómur sem leggst á 1 af hverjum 10 konum og einstaklingum sem fæðast með innri kvenlíffæri. Sjúkdómurinn getur valdið miklum sársauka, skertum lífsgæðum og ófrjósemi. Fólk með endómetríósu mætir oft miklu skilningsleysi og fordómum.
Á þessum degi fyrir 20 árum tók hugsjónafólk sig saman og stofnaði Endósamtökin, réttinda- og hagsmunasamtök fyrir konur og fólk með endómetríósu og aðstandendur þeirra.
Í dag fögnum við því stórafmæli. Eins og siður er á afmælum blæs ég á kerti í dag og óska mér. Þar sem ég hef alltaf talist heldur stórtæk læt ég mér ekki duga eina ósk heldur sendi ég fimm óskir út í kosmósið.
Ég óska mér þess að:
Ég mun þó ekki sitja með hendur í skauti og bíða þess að þessar óskir rætist. Hjá Endósamtökunum eru þetta meira en óskir, þetta eru leiðarstef okkar. Líkt og síðustu 20 ár munum við næstu 20 ár leggja hjarta okkar og sál í að sjá þessar óskir verða að veruleika. Þess vegna förum við með fræðslu í grunn- og framhaldsskóla landsins, bjóðum upp á stuðningshópa, viðtalsþjónustu og fræðslu fyrir meðlimi, eigum ríkt samtal við heilbrigðisyfirvöld og heilbrigðiskerfið og stöndum fyrir fjölbreyttri vitundarvakningu.
Á þessum tímamótum er gott að staldra við, líta yfir farinn veg og fagna þeim sigrum sem hafa áunnist. Í dag þekkja fleiri sjúkdóminn en fyrir 20 árum, heilbrigðiskerfið er betur í stakk búið til að aðstoða fólk með endó, fólk með endó þekkir réttindi sín betur í dag og aðgengi að nauðsynlegri aðstoð hefur aukist. Sá árangur vinnst ekki í tómarúmi heldur er hann afrakstur mikillar baráttu þeirra sem hafa borið kyndil samtakanna síðustu ár. Á sama tíma og við fögnum setjum við undir okkur hausinn og gerum okkur klár í að halda áfram af jafnmiklum krafti og hefur verið í starfinu síðustu 20 ár.
Mikill fjöldi af eldhugum og hugsjónafólki hefur komið að starfi Endósamtakanna frá stofnun og þeim eigum við allt að þakka, hvort sem það er stjórnarfólk, starfsfólk, sjálfboðaliðar, meðlimir eða styrktaraðilar samtakanna. Til ykkar allra sendi ég mínar einlægustu þakkir og afmæliskveðjur, því þennan dag eigum við öll!
Höfundur er framkvæmdastjóri Endósamtakanna.
Gunnar Salvarsson skrifar
Anna Margrét Hrólfsdóttir skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Helga Guðrún Vilmundardóttir,Sigríður Maack,Jóhanna Höeg Sigurðardóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Haraldur Líndal Haraldsson skrifar
Díana Jóhannsdóttir,Örlygur Hnefill Örlygsson skrifar
Inga Sæland skrifar
Kristján Þórður Snæbjarnarson skrifar
Indriði Einar Reynisson skrifar
Jón Jósafat Björnsson skrifar
Diljá Ámundadóttir Zoëga skrifar
Guðmundur Björnsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar
Helgi Felixson skrifar
Sigurður Páll Jónsson skrifar
Arnar Freyr Guðmundsson skrifar
Ingunn Eir Andrésdóttir skrifar
Guðrún Elísa Friðbjargardóttir Sævarsdóttir skrifar
Arnór Sigurjónsson skrifar
Ingibergur Þorkelsson skrifar
Dagný Gísladóttir skrifar
Kristín I. Pálsdóttir skrifar
Haraldur Þorgeirsson,Ásta Kristrún Ólafsdóttir skrifar
Sigrún Ólafsdóttir,Rannveig Björk Þorkelsdóttir,Ingibjörg Ágústsdóttir skrifar
Ólafur Stephensen skrifar
Ásdís Björg Gestsdóttir skrifar
Sigrún Fjóla Hilmarsdóttir skrifar
Ingibjörg Dóra Scheving Bjarnadóttir skrifar