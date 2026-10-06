Skaðaminnkun í sautján ár – og þörfin enn mikil Sóley Kristín Guðbjartsdóttir skrifar 6. október 2026 15:02 Í sautján ár hefur Frú Ragnheiði, skaðaminnkunarúrræði Rauða krossins, verið ekið um höfuðborgarsvæðið í þeim tilgangi að nálgast fólk sem þarf á þjónustunni sem þar býðst að halda. Í sautján ár hafa sjálfboðaliðar Rauða krossins staðið vakt eftir vakt, ekið milli hverfa og bæjarfélaga og mætt fólki þar sem það er statt. Á þeirra forsendum, án fordóma en af skilningi, auðmýkt og náungakærleik. Í Frúnni, eins og hún er gjarnan kölluð, er veitt margvísleg þjónusta sem telst til lágþröskulda heilbrigðisþjónustu. Í upphafi var þjónustan veitt í hjólhýsi. Nú fer hún fram í sérútbúnum bíl. Skjólstæðingar hafa samband og Frúnni er ekið á staðinn. Allt frá upphafi var ljóst að þörfin fyrir að veita skaðaminnkandi þjónustu var mikil. Þau sem hennar þarfnast hefur mörgum hverjum verið ýtt út á jaðra samfélagsins. Þau hafa mætt fordómum í okkar sameiginlegu kerfum sem eiga að grípa okkur þegar eitthvað bjátar á. Þetta er fólkið sem mætir hlýju viðmóti og virðingu af sjálfboðaliðum Frú Ragnheiðar, rétt eins og við öll eigum rétt á þegar við þörfnumst stuðnings. Sex kvöld í viku fer Frúin um höfuðborgarsvæðið til fundar við fólk sem þarf á stuðningi og nærveru að halda. Tilgangurinn er að vernda heilsu, draga úr skaða og koma í veg fyrir ótímabær dauðsföll meðal fólks sem notar vímuefni. Í dag er verkefnið einnig rekið á Akureyri og Suðurnesjum. Einhverjir hváðu þegar hugtakið skaðaminnkun heyrðist fyrst í tengslum við verkefnið Frú Ragnheiði. Það hefur vissulega breyst og flestir hafa heyrt hugtakið í dag en þekkja kannski ekki vel hvað það þýðir í verki. Skaðaminnkun felur í sér að bregðast við þeim hættum sem geta fylgt vímuefnanotkun og leita leiða til að draga úr þeim. Þannig getum við stutt fólk við að vernda heilsu sína og auka öryggi, hver sem staða þess er og hvaða skref það er tilbúið að taka. Hjá Frú Ragnheiði fær fólk meðal annars öruggan búnað og getur skilað notuðum búnaði til öruggrar förgunar. Þar er veitt lágþröskulda heilbrigðisþjónusta, sálrænn stuðningur og aðstoð við að tengjast annarri heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu eða annarri þjónustu.[SJ1] Nýjasta viðbótin er efnagreining en í henni felst að fólk geti fengið staðfestingu á því sem efnin þeirra innihalda. Það hefur sýnt sig síðustu misseri að vöntun hefur verið á slíkri þjónustu og mikilvægt að hún sé veitt. Því kalli svaraði Rauði krossinn. Þetta er það sem átt er við með lágþröskuldaþjónustu, að gera leiðina að aðstoð eða stuðningi eins greiða og hægt er. Þjónustan tekur mið af aðstæðum fólks og þörfum þess. Með því að fara á vettvang getum við náð til einstaklinga sem eiga erfitt með að sækja sér aðstoð annars staðar. Samhliða Frúnni hefur Rauði krossinn einnig lagt sig fram við að fræða landsmenn alla um skaðaminnkun og hversu mikilvægt það er að sýna öðrum virðingu og huga að reisn fólks, þörfum, væntingum og vonum. Við sjáum að þörfin á slíkri fræðslu og slíku málsvarastarfi er enn mikil. Sautján ára afmæli Frú Ragnheiðar er tilefni til að gleðjast yfir því sem hefur verið byggt upp. Það er líka tilefni til að minna á sameiginlega ábyrgð okkar á því að fólk hafi aðgang að þjónustu, öryggi og mannúð. Sjálfboðaliðarnir eru kjarninn í verkefninu og skjólstæðingarnir hjarta þess. Við finnum áþreifanlega að þörf er á að tryggja skaðaminnkandi þjónustu traustan grundvöll til framtíðar og skjólstæðingunum leiðir áfram í heilbrigðisþjónustu, félagslegan stuðning og meðferð. Við þurfum líka að vanda orð okkar og framkomu gagnvart fólki sem notar vímuefni. Virðing á að fylgja allri þjónustu. Frú Ragnheiður hefur í 17 ár rétt fólki hjálparhönd. Á afmælisdaginn eru skilaboðin skýr: Líf hvers og eins skiptir máli og aðstoð á að vera aðgengileg öllum þegar hennar er þörf. Höfundur er verkefnastýra Frú Ragnheiðar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Þegar kjarabarátta kennara bitnar á börnunum Sigvaldi Egill Lárusson Skoðun Reykjavík beygir af Brynhildur Bolladóttir Skoðun Ekki allir menn. En hvar eru allir karlarnir? Diljá Ámundadóttir Zoëga Skoðun Fimm óskir á afmælisdaginn Anna Margrét Hrólfsdóttir Skoðun Seljum ekki Landsvirkjun meðan við getum ráðið því sjálf Júlíus Valsson Skoðun Farsæld barna verður ekki tryggð án fjármagns Jóhanna Erla Guðjónsdóttir Skoðun Einkunnaskalinn 1–10 sem byrjar á 4 Gunnar Salvarsson Skoðun Guð eða gæðavísar? Hvað er að gerast innan SÁÁ? Kristín I. Pálsdóttir Skoðun Umhverfi byggt af umhyggju Helga Guðrún Vilmundardóttir,Sigríður Maack,Jóhanna Höeg Sigurðardóttir Skoðun Kæru borgarfulltrúar Haraldur Þorgeirsson,Ásta Kristrún Ólafsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Skaðaminnkun í sautján ár – og þörfin enn mikil Sóley Kristín Guðbjartsdóttir skrifar Skoðun Verður Grensásvegur hjarta tónlistar í Reykjavík? Magnea Gná Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Þegar kerfið verður hluti af vandanum Arna Hrönn Aradóttir ,Sigríður Arndís Jóhannsdóttir skrifar Skoðun Aðför að ferðaþjónustunni Helgi Kjartansson skrifar Skoðun Farsæld barna verður ekki tryggð án fjármagns Jóhanna Erla Guðjónsdóttir skrifar Skoðun Endurhæfum Reykjalund - Þakkir frá stjórn Hollvina Reykjalundar Júlíus Þór Jónsson,Bárður H. Tryggvason,Erna Arnardóttir,Kolbrún Þorsteinsdóttir,Örn Kjærnested skrifar Skoðun Af hverju er efnahagur Íslands veikur? – Hvað getum við lært af Dönum? Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar Skoðun Þegar kjarabarátta kennara bitnar á börnunum Sigvaldi Egill Lárusson skrifar Skoðun Reykjavík beygir af Brynhildur Bolladóttir skrifar Skoðun Einkunnaskalinn 1–10 sem byrjar á 4 Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Fimm óskir á afmælisdaginn Anna Margrét Hrólfsdóttir skrifar Skoðun Seljum ekki Landsvirkjun meðan við getum ráðið því sjálf Júlíus Valsson skrifar Skoðun Umhverfi byggt af umhyggju Helga Guðrún Vilmundardóttir,Sigríður Maack,Jóhanna Höeg Sigurðardóttir skrifar Skoðun Hvenær ætti gjafakort að renna út? Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Góð lífskjör og öflugt atvinnulíf í Fjarðabyggð Haraldur Líndal Haraldsson skrifar Skoðun Uppbyggingarsjóður: Oft fyrsta já-ið sem kemur góðum hugmyndum af stað Díana Jóhannsdóttir,Örlygur Hnefill Örlygsson skrifar Skoðun Þakkir til kennara frá ráðherra Inga Sæland skrifar Skoðun Leigubremsa innleidd á Íslandi! Kristján Þórður Snæbjarnarson skrifar Skoðun Ríkisstjórnin á að vita betur Indriði Einar Reynisson skrifar Skoðun Geta allir aukið tekjur? Jón Jósafat Björnsson skrifar Skoðun Ekki allir menn. En hvar eru allir karlarnir? Diljá Ámundadóttir Zoëga skrifar Skoðun Mælum fyrst – hækkum svo Guðmundur Björnsson skrifar Skoðun Þegar skuldir færa völdin til Brussel Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Er ekki rjóminn bestur? Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Opið bréf til ráðherra Helgi Felixson skrifar Skoðun Lengi býr að fyrstu gerð Sigurður Páll Jónsson skrifar Skoðun Áhrif framþróunar í gervigreind á landslag netöryggisveikleika Arnar Freyr Guðmundsson skrifar Skoðun Hvað einkennir góðan vinnustað? Ingunn Eir Andrésdóttir skrifar Skoðun Ákall vegna athugasemdakerfis Guðrún Elísa Friðbjargardóttir Sævarsdóttir skrifar Skoðun Pútín, Kalíngrad og Ísland Arnór Sigurjónsson skrifar Sjá meira