Þegar kjarabarátta kennara bitnar á börnunum Sigvaldi Egill Lárusson skrifar 6. október 2026 10:02 Það vakti verðskuldaða athygli í upphafi árs þegar Inga Sæland, nýr mennta- og barnamálaráðherra, gekk vasklega fram með aðgerðir til að bæta íslenskt menntakerfi. Símafriður, skýrari einkunnagjöf og lenging skólaársins. Við hjá Heimili og skóla, landssamtökum foreldra, fögnuðum þessum aðgerðum. Það sem gerðist næst olli okkur vonbrigðum. Í stað þess að ræða hvernig bæta megi nám barna, beindist umræðan að því að gera lítið úr staðreyndum og hreinlega rangfærslum. Formaður Kennarasambands Íslands, Magnús Þór Jónsson, hélt því fram opinberlega að kennsludagar í íslenskum grunnskólum væru 180 og að það væri sambærilegt á öllum hinum Norðurlöndunum. Hvorugt er rétt. Kennsludagar eru ekki 180, heldur um 170 Samkvæmt grunnskólalögum eru skóladagar nemenda 180, en af þeim eru kennsludagar aðeins um 170. Þetta er í samræmi við gögn OECD og Eurydice og kemur skýrt fram í minnisblaði mennta- og barnamálaráðuneytisins. Munurinn skiptir máli, því inni í 180 dögunum eru dagar þar sem lítil sem engin kennsla fer fram: Skólasetning getur náð yfir tvo daga, þar sem hver nemandi mætir aðeins í 10 til 15 mínútur annan daginn. Þetta er ekki kennsludagur. Jólaball í tvær klukkustundir, þar sem engin kennsla fer fram, er ekki kennsludagur. Foreldraviðtal oft haldið tvisvar á ári í 10 til 15 mínútur er ekki kennsludagur. Skólaslit, þar sem nemendur mæta í stutta samveru en ekki kennslu, er ekki kennsludagur. Allir þessir dagar teljast samt inn í 180 daga skólaársins. Að kalla þá „kennsludaga" er einfaldlega rangt. Skólaárið er ekki sambærilegt á Norðurlöndunum. Önnur fullyrðingin stenst ekki heldur. Samkvæmt OECD og Eurydice er skólaárið á Íslandi 30 dögum styttra en í Danmörku, 20 dögum styttra en í Noregi, 17 dögum styttra en í Finnlandi og 8 dögum styttra en í Svíþjóð. Dönsk börn fá um 40% fleiri kennslustundir en íslensk börn, sem samsvarar um fjórum heilum kennsluárum yfir grunnskólagönguna. Fullyrðing um að þetta sé „sambærilegt á öllum hinum Norðurlöndunum" stenst því enga skoðun. Erindi til Kennarasambandsins Stjórn Heimilis og skóla hefur ákveðið að senda erindi til stjórnar Kennarasambandsins og óska eftir því að kannað verði hvort ummæli formannsins samrýmist siðareglum sambandsins. Erindi stjórnar Heimilis og skóla til Kennarasambands Íslands Við berum fulla virðingu fyrir kennurum og styðjum að þeir búi við góð kjör og starfsaðstæður. En þegar forystumaður Kennarasambandsins gengur fram með rangfærslur um skólastarf á opinberum vettvangi hefur það vissulega áhrif. Um hvað á skólaþróun að snúast? Skólaþróun á Íslandi á ekki að snúast fyrst og fremst um kjarabaráttu kennara. Hún á að snúast um nemendur, um árangur þeirra og um hvernig við gerum íslenskt menntakerfi betra. Því miður vekur það ugg að í nýjustu tillögum ráðherra til að bæta námsárangur barna í kjölfar PISA er ekkert um lengingu skólaársins. Maður hlýtur að spyrja sig hvort rangfærslurnar og upplýsingaóreiðan, sem haldið var uppi þegar málið kom fyrst fram, hafi orðið til þess að bakkað var með það. Ef svo er, þá hefur kjarabarátta kennara bitnað á börnunum, ekki er lengur hægt að ræða málin út frá staðreyndum, og íslensk börn fá ekki skólaár sem er raunverulega sambærilegt, í lengd, kennsludögum og tíma, við það sem jafnaldrar þeirra á Norðurlöndunum njóta. Heimili og skóli, landssamtök foreldra, skora á Ingu Sæland mennta- og barnamálaráðherra að gefast ekki upp fyrir kjarabaráttu kennara, heldur endurvekja áform um að lengja og styrkja skólaárið, íslenskum börnum til aukins árangurs. Börnin okkar eiga það skilið að ákvarðanir um skólann þeirra byggi á staðreyndum, og að hagsmunir þeirra séu settir í fyrsta sæti. Höfundur er faðir þriggja barna í leik- og grunnskóla og formaður Heimilis og skóla, landssamtaka foreldra. Heimildir: Lög um grunnskóla.Frétt af vef mennta og barnamálaráðuneytisins „Nánari skilgreining á skóladögum nemenda”.Frétt á vef umboðsmanni barna.Frétt á vef mennta og barnamálaráðuneytisins.Frétt af vef Kennarasambandsins frá 28.03.2026. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Kjaramál Skóla- og menntamál Mest lesið Ekki allir menn. En hvar eru allir karlarnir? Diljá Ámundadóttir Zoëga Skoðun Seljum ekki Landsvirkjun meðan við getum ráðið því sjálf Júlíus Valsson Skoðun Fimm óskir á afmælisdaginn Anna Margrét Hrólfsdóttir Skoðun Guð eða gæðavísar? Hvað er að gerast innan SÁÁ? Kristín I. Pálsdóttir Skoðun Einkunnaskalinn 1–10 sem byrjar á 4 Gunnar Salvarsson Skoðun Reykjavík beygir af Brynhildur Bolladóttir Skoðun Er ekki rjóminn bestur? Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir Skoðun Umhverfi byggt af umhyggju Helga Guðrún Vilmundardóttir,Sigríður Maack,Jóhanna Höeg Sigurðardóttir Skoðun Kæru borgarfulltrúar Haraldur Þorgeirsson,Ásta Kristrún Ólafsdóttir Skoðun Lengi býr að fyrstu gerð Sigurður Páll Jónsson Skoðun Skoðun Skoðun Þegar kjarabarátta kennara bitnar á börnunum Sigvaldi Egill Lárusson skrifar Skoðun Reykjavík beygir af Brynhildur Bolladóttir skrifar Skoðun Einkunnaskalinn 1–10 sem byrjar á 4 Gunnar Salvarsson skrifar Skoðun Fimm óskir á afmælisdaginn Anna Margrét Hrólfsdóttir skrifar Skoðun Seljum ekki Landsvirkjun meðan við getum ráðið því sjálf Júlíus Valsson skrifar Skoðun Umhverfi byggt af umhyggju Helga Guðrún Vilmundardóttir,Sigríður Maack,Jóhanna Höeg Sigurðardóttir skrifar Skoðun Hvenær ætti gjafakort að renna út? Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar Skoðun Góð lífskjör og öflugt atvinnulíf í Fjarðabyggð Haraldur Líndal Haraldsson skrifar Skoðun Uppbyggingarsjóður: Oft fyrsta já-ið sem kemur góðum hugmyndum af stað Díana Jóhannsdóttir,Örlygur Hnefill Örlygsson skrifar Skoðun Þakkir til kennara frá ráðherra Inga Sæland skrifar Skoðun Leigubremsa innleidd á Íslandi! Kristján Þórður Snæbjarnarson skrifar Skoðun Ríkisstjórnin á að vita betur Indriði Einar Reynisson skrifar Skoðun Geta allir aukið tekjur? Jón Jósafat Björnsson skrifar Skoðun Ekki allir menn. En hvar eru allir karlarnir? Diljá Ámundadóttir Zoëga skrifar Skoðun Mælum fyrst – hækkum svo Guðmundur Björnsson skrifar Skoðun Þegar skuldir færa völdin til Brussel Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Er ekki rjóminn bestur? Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Opið bréf til ráðherra Helgi Felixson skrifar Skoðun Lengi býr að fyrstu gerð Sigurður Páll Jónsson skrifar Skoðun Áhrif framþróunar í gervigreind á landslag netöryggisveikleika Arnar Freyr Guðmundsson skrifar Skoðun Hvað einkennir góðan vinnustað? Ingunn Eir Andrésdóttir skrifar Skoðun Ákall vegna athugasemdakerfis Guðrún Elísa Friðbjargardóttir Sævarsdóttir skrifar Skoðun Pútín, Kalíngrad og Ísland Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun SÁÁ Ingibergur Þorkelsson skrifar Skoðun Það er svo margt gott að gerast í skólunum – Skrifað á alþjóðadegi kennara Dagný Gísladóttir skrifar Skoðun Guð eða gæðavísar? Hvað er að gerast innan SÁÁ? Kristín I. Pálsdóttir skrifar Skoðun Kæru borgarfulltrúar Haraldur Þorgeirsson,Ásta Kristrún Ólafsdóttir skrifar Skoðun Hver kennir okkur að hugsa? Sigrún Ólafsdóttir,Rannveig Björk Þorkelsdóttir,Ingibjörg Ágústsdóttir skrifar Skoðun Hver eru rökin fyrir margföldum áfengissköttum á við nágrannalöndin? Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Sonur minn fær ekki 10. bekk aftur Ásdís Björg Gestsdóttir skrifar Sjá meira