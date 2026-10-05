Leigubremsa innleidd á Íslandi! Kristján Þórður Snæbjarnarson skrifar 5. október 2026 13:01 Á Alþingi er komið fram frumvarp þar sem innleidd er leigubremsa. Leigubremsa er hugsuð þannig að takmarkandi sé með hvaða hætti leiguverð má þróast. Meirihluti íbúðarhúsnæðis sem leigt er út sem íbúðarhúsnæði eða annað húsnæði er bundið vísitölu neysluverðs (sem mælir verðólgu í samfélaginu). Þar af er 94,5% samninganna með mánaðarlegri hækkun leiguverðs, sem sagt verðtryggð leiga sem breytist í hverjum einasta mánuði. Nú ætlum við að höggva á þessar sjálfvirku hækkar með því að annars vegar banna mánaðarlega breytingu leiguverðsins sem og að setja inn hámark á það hversu mikið leiguverð getur hækkað á hverju ári. Verði frumvarpið að lögum þá mun leiguverð aðeins mega hækka einu sinni á ári og þá að hámarki um verðlagsbreytingar þess tímabils. Það skiptir mjög miklu máli að samfélagið komi í veg fyrir þær sjálfvirku hækkanir verðlags sem við höfum búið við of lengi. Þið hafið ítrekað heyrt að verðbólga sé þrálát, líkt og hún er í dag. Hluti vandans er hversu vísitölubundin við erum sem þjóð. Það má vera að þörf hafi verið að verðtryggja ýmsa hluti hér á árum áður en það er á sama tíma mikilvægt að við komumst út úr þeim vítahring sem við erum í hvað þetta varðar. Því er gríðarlega mikilvægt að leigubremsa komist á og að svigrúm til hækkana verði takmarkað til lengri tíma litið. Þetta er eitt skref sem stigið er og mun draga úr vægi verðtryggingar. Það þarf að gera meira og við höfum nú þegar gripið til fleiri aðgerða til þess að koma böndum á leigumarkaðinn. Höfundur er þingmaður Samfylkingarinnar. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Kristján Þórður Snæbjarnarson Mest lesið Ekki allir menn. En hvar eru allir karlarnir? Diljá Ámundadóttir Zoëga Skoðun Guð eða gæðavísar? Hvað er að gerast innan SÁÁ? Kristín I. Pálsdóttir Skoðun Ríkisstjórnin á að vita betur Indriði Einar Reynisson Skoðun Hver kennir okkur að hugsa? Sigrún Ólafsdóttir,Rannveig Björk Þorkelsdóttir,Ingibjörg Ágústsdóttir Skoðun Sonur minn fær ekki 10. bekk aftur Ásdís Björg Gestsdóttir Skoðun Það er svo margt gott að gerast í skólunum – Skrifað á alþjóðadegi kennara Dagný Gísladóttir Skoðun Geta allir aukið tekjur? Jón Jósafat Björnsson Skoðun Áhrif framþróunar í gervigreind á landslag netöryggisveikleika Arnar Freyr Guðmundsson Skoðun SÁÁ Ingibergur Þorkelsson Skoðun Lengi býr að fyrstu gerð Sigurður Páll Jónsson Skoðun Skoðun Skoðun Leigubremsa innleidd á Íslandi! Kristján Þórður Snæbjarnarson skrifar Skoðun Ríkisstjórnin á að vita betur Indriði Einar Reynisson skrifar Skoðun Geta allir aukið tekjur? Jón Jósafat Björnsson skrifar Skoðun Ekki allir menn. En hvar eru allir karlarnir? Diljá Ámundadóttir Zoëga skrifar Skoðun Mælum fyrst – hækkum svo Guðmundur Björnsson skrifar Skoðun Þegar skuldir færa völdin til Brussel Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Er ekki rjóminn bestur? Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Opið bréf til ráðherra Helgi Felixson skrifar Skoðun Lengi býr að fyrstu gerð Sigurður Páll Jónsson skrifar Skoðun Áhrif framþróunar í gervigreind á landslag netöryggisveikleika Arnar Freyr Guðmundsson skrifar Skoðun Hvað einkennir góðan vinnustað? Ingunn Eir Andrésdóttir skrifar Skoðun Ákall vegna athugasemdakerfis Guðrún Elísa Friðbjargardóttir Sævarsdóttir skrifar Skoðun Pútín, Kalíngrad og Ísland Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun SÁÁ Ingibergur Þorkelsson skrifar Skoðun Það er svo margt gott að gerast í skólunum – Skrifað á alþjóðadegi kennara Dagný Gísladóttir skrifar Skoðun Guð eða gæðavísar? Hvað er að gerast innan SÁÁ? Kristín I. Pálsdóttir skrifar Skoðun Kæru borgarfulltrúar Haraldur Þorgeirsson,Ásta Kristrún Ólafsdóttir skrifar Skoðun Hver kennir okkur að hugsa? Sigrún Ólafsdóttir,Rannveig Björk Þorkelsdóttir,Ingibjörg Ágústsdóttir skrifar Skoðun Hver eru rökin fyrir margföldum áfengissköttum á við nágrannalöndin? Ólafur Stephensen skrifar Skoðun Sonur minn fær ekki 10. bekk aftur Ásdís Björg Gestsdóttir skrifar Skoðun Hugleiðingar um nútímasamfélag og hvernig það birtist í kennslustofunni Sigrún Fjóla Hilmarsdóttir skrifar Skoðun Af hverju á fötlun mín að þýða minna frelsi á mínu eigin heimili? Ingibjörg Dóra Scheving Bjarnadóttir skrifar Skoðun Streita og kulnun Dávur í Dali skrifar Skoðun Innantómt hjóm við hátíðlegt tækifæri? Guja Sandholt skrifar Skoðun Mildum höggið Ingibjörg Isaksen skrifar Skoðun Skattahækkun á baðlón þarf að meta út frá heildaráhrifum Þórir Garðarsson skrifar Skoðun Stórútgerðin fær svigrúm, smábátar fá skuldabagga Kjartan Sveinsson skrifar Skoðun Ljótt er ef satt er Bryndís Víglundsdóttir skrifar Skoðun Mælistika lífsins Sigurður Árni Reynisson skrifar Skoðun „... ekki alltaf sammála um allt“ ? Álfheiður Ingadóttir skrifar Sjá meira