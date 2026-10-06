Hefur þú áhuga á námsárangri og líðan barna í Garðabæ? Almar Guðmundsson og Margrét Bjarnadóttir skrifa 6. október 2026 21:30 Það er fátt sem skiptir samfélagið meira máli en hvernig okkur tekst að búa börnin okkar undir framtíðina. Þar gegna grunnskólarnir lykilhlutverki. Þeir eiga að skapa börnum færni, sjálfstraust og verkfæri til að takast á við samfélag sem tekur sífelldum breytingum. Þeir eiga líka að efla þekkingu barna með þeim hætti að hægt sé að mæla árangurinn og fylgja honum eftir. Við höfum öll metnað fyrir vönduðu skólastarfi og viljum að börnin okkar fái eins góða menntun og kostur er. Metnaður felst þó ekki aðeins í því að fagna því sem vel gengur, við þurfum líka að geta lært af reynslunni og rætt af hreinskilni um hvað megi betur fara. Niðurstöður námsmats á borð við PISA eru einn hluti þeirrar myndar. Þær gefa okkur mikilvægar vísbendingar um stöðu og þróun námsárangurs og geta hjálpað okkur að greina hvar styrkleikarnir liggja og hvar tækifæri eru til umbóta. En tölurnar einar segja ekki alla söguna. Við þurfum einnig að spyrja hvort börnin nái góðum tökum á námsefninu og hvort þeim líði vel í skólanum og því umhverfi sem við búum þeim. Umræðan um niðurstöður námsmats þarf einnig að leiða til skýrra svara: Hvar þurfa nemendur meiri stuðning? Hvað hefur gefist vel og hvað illa? Hvað þurfa skólarnir til að styðja enn betur við nemendur? Sjónarmið foreldra skipta máli Við trúum því að farsælasta niðurstaðan náist með góðri samvinnu heimilis og skóla. Skólastjórnendur og kennarar búa yfir faglegri þekkingu og reynslu en foreldrar þekkja börnin sín og styrkleika þeirra best. Þegar þessi sjónarmið mætast í opnu og hreinskilnu samtali skapast betri grundvöllur fyrir ákvarðanir um skólastarf og þróun þess. Garðabær býður foreldrum og forráðafólki grunnskólabarna á opinn fund um skólamál í Miðgarði miðvikudaginn 7. október klukkan 19:30. Þar ræðum við niðurstöður PISA 2025, námsárangur barna í Garðabæ og hvaða áherslur í námi geta búið börnin okkar best undir framtíðina. Umfram allt viljum við heyra sjónarmið foreldra og forráðafólks og eiga í uppbyggilegu samtali um skólastarfið. Við eigum það sameiginlega markmið að börnin okkar fái góða menntun og séu vel í stakk búin til að takast á við framtíðina. Okkar ábyrgð er að fylgja því samtali eftir og nýta það sem fram kemur til að efla skólastarfið. Höfundar eru bæjarstjóri Garðabæjar og formaður grunnskólanefndar Garðabæjar Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Garðabær Almar Guðmundsson Skóla- og menntamál Mest lesið Þegar kjarabarátta kennara bitnar á börnunum Sigvaldi Egill Lárusson Skoðun Reykjavík beygir af Brynhildur Bolladóttir Skoðun Fimm óskir á afmælisdaginn Anna Margrét Hrólfsdóttir Skoðun Ekki allir menn. En hvar eru allir karlarnir? 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