Í sítengdum nútímanum eru breytingar tíðar og stöðugt koma fram tækninýjungar sem einfalda lífið, fela í sér sjálfvirknivæðingu og gera allskonar spennandi hluti aðgengilegri.
Oftar en ekki fagnar fólk tækninýjungum og eru Íslendingar mjög framarlega í að tileinka sér nýjungar. Við erum vel tengd og gerum ríkar kröfur um aðgengi að neti, stafrænni þjónustu og upplýsingum.
Þessi þróun hefur fært okkur einstaklingum sem og samfélagi ótal tækifæri. Stafræn þjónusta einfaldar daglegt líf, eykur skilvirkni og gerir okkur kleift að gera hluti sem ekki fyrir svo löngu hefðu þótt óhugsandi.
En eftir því sem samfélagið verður stafrænna verður það einnig háðara því að tæknin virki og að hægt sé að treysta henni. Þannig þurfa starfræn þróun og netöryggi ávallt að haldast í hendur. Annað þrífst í raun ekki án hins.
Hröð tækniþróun gerir þetta í raun mun mikilvægara því öllum þessum breytingum og nýjungum leynast líka áskoranir og hættur. Nýjasta dæmi um þetta er gervigreind. Á skömmum tíma hefur hún breytt þessu landslagi. Nánast hver sem er getur nýtt gervigreind til að skrifa kóða á nokkrum mínútum sem verður að einhverskonar lausn, t.d. vefsíða, tölvuleikur eða app sem er vel nothæft.
Þessi aukna geta við að forrita lausnir hratt er að hafa mikil áhrif í tækni og hugbúnaðarbransanum og ekki er hægt að sjá fyrir endann á þessari gervigreindarvegferð.
Hættan við þennan aukna hraða getur verið sú að prófanir, gæða- og öryggismál mæti afgangi enda er oft töluverð pressa á að koma nýjungum í loftið. En netöryggi þarf að vera hluti af hönnun og þróun stafrænna lausna frá fyrsta degi en ekki eitthvað sem bætt er við þegar lausnin er tilbúin til notkunar. En það að tryggja öryggi einstakra hugbúnaðar- og tæknilausna er einungis einn þáttur af netöryggi. Að byggja upp netöryggi samfélagsins er mun stærra verkefni sem þarf að nálgast frá mörgum hliðum samtímis. Við hjá Eyvöru, hæfnissetri Íslands í netöryggi, lifum og hrærumst í netöryggismálum og erum að vinna í því að byggja upp netöryggisgetu á Íslandi með ýmsum hætti.
Til að byggja upp öflugt netöryggi samfélags þarf að efla netöryggi mikilvægra innviða og þeirrar þjónustu sem samfélagið reiðir sig á á hverjum degi. Einnig þarf að efla almenna netöryggisvitund svo fólk hafi þekkingu og verkefni til að nýta stafræna þjónustu með öruggum hætti. Þá þarf við að byggja upp þekkingu og menntun á sviði netöryggis og fjölga þeim sem hafa sérhæfða þekkingu á þessu ört vaxandi sviði.
Síðast en ekki síst þurfum við að efla íslenskan netöryggismarkað og styðja við þróun hugbúnaðar, tækni og þjónustu á sviði netöryggis. Þar liggja mikil tækifæri. Netöryggi snýst ekki því eingöngu um að verjast ógnum heldur einnig um nýsköpun, atvinnuuppbyggingu og verðmætasköpun.
Hér komum við að áhersluatriðum innan Eyvarar en þau eru einmitt að styðja við uppbyggingu netöryggisgetu á Ísland, efla íslenskt netöryggissamfélag og tengja íslenska aðila við samstarf og tækifæri í Evrópu.
Við erum í stöðugu samstarfi við nágrannaríki okkar, bæði á Norðurlöndum og í Evrópu og erum að styðja við fyrirtæki og einstaklinga til að fara í samstarf á þessu sviði. Eins erum við að aðstoða aðila við hin ýmsu styrkjaköll, en það eru ótal tækifæri þar sem íslenskir aðilar gætu nýtt sér í meiri mæli.
Til viðbótar við hin ýmsu tækifæri í Evrópu þá er Eyvör með beinar styrkveitingar til aðila hér á landi. Á síðustu tveimur árum hefur Eyvör staðið fyrir þremur styrkjaúthlutunum og áhuginn hefur farið vaxandi. Í síðustu úthlutun bárust 48 umsóknir, fleiri en nokkru sinni fyrr, og 14 fjölbreytt verkefni hlutu samtals um 116 milljónir króna í styrk. Það er mjög mikilvægt að styðja við fjölbreytt verkefni á sviði netöryggis í landinu til að byggja upp getu og þekkingu í síbreytilegu og sítengdu umhverfi nútímans.
Núna á föstudaginn 18. september ætlum við að leiða saman, hugmyndir og tækifæri á sviði netöryggis. Þar fáum við meðal annars að heyra frá verkefnunum sem hlutu Eyvararstyrk, kynnast því sem þau hafa verið að vinna að. En dagskráin verður afar fjölbreytt og við fáum til okkar öflugt fólk úr atvinnulífinu og nýsköpunarumhverfinu sem deilir reynslu sinni og sýn á netöryggi og þau tækifæri sem eru fram undan. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra flytur ávarp og sérfræðingar Rannís fara yfir tækifæri til styrkja og samstarfs í Evrópu.
Við endum svo daginn á gleðistund þar sem gefst gott tækifæri til að halda samtalinu áfram, kynnast fólki og kannski jafnvel leggja grunninn að næstu góðu hugmynd eða samstarfsverkefni á sviði netöryggis.
Höfundur er verkefnastjóri Eyvarar - hæfniseturs Íslands í netöryggi.
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