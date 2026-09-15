Sjálfræði (e. autonomy) hefur lengi verið hornsteinn í heilbrigðissiðfræði og er eitt af lykilhugtökum í umræðunni um dánaraðstoð. Í heilbrigðissiðfræði felur sjálfræði meðal annars í sér að einstaklingur geti:
Þessi skilningur liggur meðal annars til grundvallar hugtakinu upplýst samþykki (e. informed consent) í heilbrigðisþjónustu.
Áhyggjur af sjálfræði
Í lok lífs geta ákveðnar aðstæður takmarkað sjálfræði og eru þær gjarnan nefndar í umræðu um dánaraðstoð:
Hvernig má verja sjálfræði?
Regluverk um dánaraðstoð leitast víða við að mæta þessum áhyggjum með sérstökum verndarráðstöfunum:
Þessar áhyggjur þurfa því ekki endilega að leiða til þess að dánaraðstoð sé útilokuð. Þær geta þess í stað verið rök fyrir því að um hana gildi strangt regluverk, vandað hæfnismat og öflugar verndarráðstafanir.
Sjálfræði verður ekki til í tómarúmi
Sjálfræði er ekki það sama og ótakmarkaður réttur til að fá hverja þá meðferð eða þjónustu sem einstaklingur óskar eftir. Læknar og aðrir fagaðilar gegna lykilhlutverki í að meta hvort einstaklingur hafi hæfni til ákvörðunar, hvort beiðnin sé sjálfviljug og sett fram án óeðlilegs þrýstings frá öðrum. Þannig stuðla þeir að því að lögbundin verndarskilyrði séu uppfyllt, án þess að taka sjálfa ákvörðunina fyrir einstaklinginn.
Í regluverki um dánaraðstoð eru almennt sett skilyrði um meðal annars heilsufarsástand, sjálfviljuga beiðni og hæfni einstaklings til ákvörðunar, þótt nákvæm skilyrði séu mismunandi eftir löndum og lögsögum.
Samfélagsleg viðmið móta einnig ákvörðunina. Í mörgum samfélögum ríkja sterk viðmið um að halda áfram að berjast eða að lífið eigi ávallt að hafa forgang, jafnvel þegar einstaklingurinn sjálfur telur lífsgæði sín mjög skert.
Tengsl við fjölskyldu geta einnig haft áhrif á ákvarðanir. Stuðningur, væntingar, ótti við að valda ástvinum sorg eða sú tilfinning að vera byrði geta öll haft áhrif á það hvernig einstaklingur metur eigin stöðu. Þess vegna er mikilvægt að greina á milli þeirra eðlilegu áhrifa sem tengsl okkar við aðra hafa á ákvarðanir okkar og óeðlilegs þrýstings eða þvingunar.
Það eitt að ákvörðun mótist af tengslum okkar, gildum og aðstæðum þýðir því ekki að hún sé ekki sjálfviljug. Meginatriðið er hvort endanleg ákvörðun endurspegli upplýstan, sjálfstæðan og stöðugan vilja einstaklingsins.
Hagnýtar spurningar fyrir Ísland
Vaxandi áhugi á dánaraðstoð kallar á umræðu um mikilvægar spurningar, svo sem:
Stóra spurningin fyrir Ísland er því ekki aðeins hvort dánaraðstoð eigi að vera heimil, heldur einnig hvar við viljum draga mörk sjálfræðis við lífslok. Hvernig tryggjum við að ákvörðun sé upplýst, sjálfviljug og stöðug, án þess að vernd einstaklinga gangi svo langt að hæft fólk sé svipt möguleikanum á að ráða eigin lífslokum?
Greinarhöfundur er formaður Lífsvirðingar.
Ingrid Kuhlman skrifar
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