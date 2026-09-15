Skoðun

Um helmingur lækna á Land­spítala í fullu starfi

Sigurður Helgi Pálmason skrifar

Í svari heilbrigðisráðherra við fyrirspurn minni um starfshlutfall lækna hjá Landsítala og Sjúkrahúsinu á Akureyri kemur fram að einungis 271 af 568 læknum á Landspítala eru þar í fullu starfi, eða með starfshlutfall frá 91 til 100 prósent. Tuttugu læknar eru þar í 81 til 90 prósenta starfshlutfalli, fimmtíu læknar í 71 til 80 prósenta starfshlutfalli og tuttugu og þrír læknar eru í 61 til 70 prósenta starfi á Landspítalanum.

Samandregið eru því 64 prósent lækna á Landspítalanum með starfshlutfall á bilinu 61 til 100 prósent. Þar með eru 36 prósent læknanna með sextíu prósenta starfshlutfall eða minna. Í svörum ráðherra kemur til að mynda fram að enginn þeirra tólf augnlækna sem þar starfa séu þar í meira en 60 prósenta starfshlutfalli.

Þar af eru 79 læknar í tíu prósenta eða minna starfshlutfalli. Það þýðir að 14 prósent lækna á Landspítalanum eru þar í minna en 10 prósenta starfi.

Samfella í starfi Landspítala

Það geta auðvitað verið margs konar og réttmætar ástæður fyrir litlu starfshlutfalli lækna á Landspítala. Til að mynda eru starfa 143 þeirra einnig eftir samningi Sjúkratrygginga Íslands og Læknafélags Reykjavíkur, eða um fjórðungur þeirra lækna sem vinna á Landspítalanum.

Þegar svör heilbrigðisráðherra eru skoðuð vekur það athygli að einungis 51 prósent lækna sem starfa á Landspítalanum eru þar í meira en 80 prósenta starfshlutfalli. Það hefur komið fram í opinberri umræðu að læknar sem einnig vinna utan Landspítala, sinni þar útköllum þegar á þarf að halda. En það hefur einnig komið fram í umræðunni að til að tryggja festu og samfellu í þróun starfsemi á Landspítala sem jafnframt er háskólasjúkrahús, þurfi að hafa hátt hlutfall lækna þar í fullu starfi.

Svör heilbrigðisráðherra við fyrirspurn minni gætu því nýst til frekari umræðu um þessi mál.

Höfundur er þingmaður Flokks fólksins.

Sigurður Helgi Pálmason

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