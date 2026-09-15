Hugsum aðeins um Ísland fyrir tuttugu árum. Hversu fjölbreytt var úrval veitingastaða, menningar og afþreyingar? Hversu margt spennandi var í boði fyrir Íslendinga sem vildu njóta alls þess sem Ísland hefur upp á að bjóða? Svarið er einfalt. Ekki svo ýkja mikið.
Á síðustu tveimur áratugum hefur framboðið gjörbreyst. Ferðaþjónustan hefur ekki bara skapað útflutningstekjur og störf heldur skilar hún nú um 200 milljörðum króna í beinar skatttekjur á ári. Hún hefur líka skapað frjóan jarðveg fyrir nýsköpun. Um allt land hafa frumkvöðlar í ferðaþjónustu byggt upp fyrirtæki og upplifanir út frá íslenskri náttúru, menningu, mat, sögu og hugviti. Stór hluti þeirra er lítil og meðalstór fjölskyldufyrirtæki.
Þannig hafa orðið til veitingastaðir, kaffihús, baðlón, söfn, sýningar og afþreying sem við Íslendingar getum sjálf notið. Margt af þessu hefði tæplega rekstrargrundvöll hjá jafn fámennri þjóð án erlendra gesta.
Áhrifin eru hvergi sýnilegri en úti á landi. Ferðaþjónustan hefur skapað störf og tækifæri sem gera ungu fólki kleift að byggja sér bjarta framtíð í heimabyggð.
Fleiri fyrirtæki þýða fleiri og fjölbreyttari störf sem aftur styrkja grundvöll fyrir verslun, veitingarekstur og aðra þjónustu. Blómlegt atvinnulíf skapar sterkari samfélög og þar hefur ferðaþjónustan gegnt lykilhlutverki.
Þetta er verðmætasköpun sem mælist í lifandi og blómlegum samfélögum um allt land.
Þessi jákvæða þróun getur haldið áfram. Um allt land eru tækifæri til að skapa ný fyrirtæki og upplifanir sem laða að verðmæta ferðamenn, lengja dvöl þeirra og dreifa þeim víðar um landið. Þannig verða til fleiri störf, meiri viðskipti og auknar skatttekjur, um leið og samfélögin okkar verða sterkari og skemmtilegri.
Þess vegna finnst mér umræðan um skattlagningu ferðaþjónustunnar stundum byrja á röngum enda.
Í stað þess að sækja sífellt meiri skatttekjur til fyrirtækjanna sem fyrir eru eigum við að skapa rekstrarumhverfi sem hvetur til fjárfestingar og nýsköpunar. Stækkum kökuna í stað þess að taka sífellt stærri sneið af henni.
Umræðan snýst ekki um að ferðaþjónustan vilji greiða minna, heldur hvernig við getum hámarkað verðmæti hennar svo hún skili þjóðinni enn meiru.
Markmiðið ætti að vera að auka verðmæti hvers ferðamanns, lengja dvöl þeirra og dreifa þeim víðar um landið. Þannig stækkum við kökuna. Til þess þurfum við sterkt og fyrirsjáanlegt rekstrarumhverfi sem virkjar eldmóð og hugvit frumkvöðla til að byggja áfram upp fyrirtæki, upplifanir og þjónustu sem gera Ísland eftirsóttara og skemmtilegra fyrir okkur öll.
Höfundur er annar stofnenda Lava Show
Ingrid Kuhlman skrifar
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