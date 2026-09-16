20 kíló af þjóðarskömm

Stuðningur við hvalveiðar er sjúkdómseinkenni í íslensku þjóðfélagi líkt og að Trump er sjúkdómseinkenni í bandarísku þjóðfélagi.
Hvalur hf. í eigu Kristjáns Loftssonar veiðir kelfdar hvalkýr með aðferðum sem orsaka kvalafullan dauðdaga. Rannsóknir sýna að það er ekki mögulegt að aflífa hvali með þeim mannúðlega hætti sem lög leyfa 1). 59% drepinna hvala 2) heyja langvinnt og kvalafullt dauðastríð eftir að skutulsveinar Kristjáns Loftssonar hafa hæfta þá með sínum sprengiskutlum.
Drepa viljandi hvalakýr
Kappar Kristjáns herja sérstaklega á kálfullar langreyðar. 3) Það er vegna þess að þær eru stærri og þyngri á sér og synda því bæði hægar en karldýrin og þurfa oftar að koma upp til þess að anda og blása. Þannig liggja þær betur við höggi!
Hvalveiðar er starfsemi án tilgangs.
Það er enginn markaður 4) fyrir hvalkjöt og verslun með hvalaafurðið eru víðast bannaðar. Á tveimur áratugum hefur skipafloti Kristjáns Loftssonar drepið yfir eitt þúsund langreyðar í þeim eina tilgangi að drepa til að geta sagt: „ég á þetta - ég má þetta“.
Hagnaður er enginn 5) af hvalveiðunum en fjármunirnir til veiðanna koma til m.a. vegna eignarhluta Hvals hf. í öðrum útgerðarfélögum sem hagnast á þjóðareigninni í hafinu.
Hvalur hf. hefur um árabil verið umsvifamikið fjárfestingarfélag á Íslandi og átt hlut í fyrirtækjum á borð við Arion Banka, Marel og Brim hf. Hluthafar Hvals hf. hafa þénað gífurlegar háar upphæðir. Sem dæmi þá komu 365 milljón krónur í hlut eins þeirra árið 2019. Sama ár fekk Kristján Loftsson 222 milljónir í sína buddu.
69 þúsund kíló í afgang!
Nýjasta útspil Kristjáns Loftssonar til þess að halda áfram að drepa hvali er að nýta óseljanlegt hvalkjöt til að framleiða járnbætiefni úr kjötinu 6). Í hverju kílói hvalkjöts eru 300 milligröm af járni. Eftir að hafa drepið 70 tonna langreyði nær Kristján 20 kílóum af járni - hvað hann hyggst gera við restina - 69.980 kíló af hval - er ráðgáta.
Áætlanir Hvals hf. með 20 kílóin gætu þar að auki strandað á því að sökum þungmálma í kjötinu fengist ekki leyfi til þess að setja það á markað vegna heilbrigðiskrafna. Og eins og fyrr er komið fram þá er sölubann á hvalaafurðum í gildi í flestum ríkjum heims nema í Japan og Noregi.
Þjóðarstoltið - látum enga segja okkur fyrir verkum!
Fjölmargir pólitíkusar hafa lýst yfir stuðningi við tilgangalausar hvalveiðar. Sumir bera við rétti Íslendinga til þess að nýta náttúruauðlindir og hnýta fullveldisrétti við til frekari áherslu. Aðrir segja að hvalurinn éti fiskinn frá okkur. Hvalur hf. hefur leyfi til að veiða langreyði - hvali sem borða ekki fisk.7)
Það er löngu kominn tími til að hætta þessum tilgangslausu villimannslegu veiðum.
Höfundur er kvikmyndagerðarmaður.
1) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.stjornarradid.is/library/01-Frettatengt-myndir-og-skrar/MAR/Fylgiskjol/%C3%81lit%20fagr%C3%A1%C3%B0s%20um%20velfer%C3%B0%20d%C3%BDra%20%C3%A1%20hvalvei%C3%B0um.pdf
2) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.stjornarradid.is/library/01-Frettatengt-myndir-og-skrar/MAR/Fylgiskjol/Hvalir_vei%C3%B0ar_velfer%C3%B0_2022_lokask%C3%BDrsla_MAST.pdf
3) https://www.facebook.com/reel/3294348160757377
4) https://www.ruv.is/frettir/innlent/2026-08-21-helsta-forsenda-fyrir-rettlaetingu-hvalveida-se-brostin-484520
5) https://www.visir.is/g/20232414286d/hvalur-tapadi-thremur-milljordum-a-hval-veidum-a-ara-tug
6) https://www.ruv.is/frettir/innlent/2026-08-17-haettir-ad-selja-hvalkjot-til-japan-og-vill-framleida-ur-thvi-baetiefni-484144
7) https://www.visir.is/g/20262894205d/hvalir-eta-fra-okkur-fiskinn-
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