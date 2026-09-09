Stokkið á (barna)vagninn

Það var viðbúið að vinsælt þema í skrifum þessa dagana yrði gagnrýni á fjárlög ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027. Það er enda óhætt að segja að stórtæk skatta- og gjaldahækkunaráform hafi ekki vakið mikla lukku hjá skattpíndum almenningi og fyrirtækjum í landinu. Ég læt mitt ekki eftir liggja í þessari óánægjubylgju.
Við getum verið sammála um að markmið um hallalaus fjárlög sé jákvætt, enda nauðsynlegt að vinna á hallarekstri sem myndaðist hér við ítrekuð áföll undanfarin ár. Leiðin sem ríkisstjórnin velur að þeim eru hins vegar skatta- og gjaldahækkanir á fólk og fyrirtæki í landinu.
Það er eitt að efast megi um að þessar hækkanir ríkisstjórnarinnar muni skila tilætluðum tekjum. Annað er hins vegar orðið fullreynt og það eru áhrif skatta- og gjaldahækkana á verðbólgu og þar með hátt vaxtastig í landinu.
Það væri óskandi að ríkisstjórnin létti frekar byrðum af almenningi í landinu í stað þess að þyngja róðurinn. Við í Sjálfstæðisflokknum höfum m.a. beint sjónum að barnafjölskyldum með tillögum um skattalækkanir og skattafrádrátt sem myndi nýtast þeim sérstaklega. Ég hef lagt fram á ný frumvarp okkar um skattafrádrátt vegna æskulýðsstarfs barna og um að hætt verði að leggja virðisaukaskatt á ýmsar barnavörur svo sem barnaföt, bleyjur og aðrar nauðsynjavörur fyrir börn. Þá fylgir með frumvarp frá Vilhjálmi Árnasyni um skattafrádrátt vegna heimilishjálpar, m.a. vegna þrifa og umönnunar. Sömuleiðis má nefna frumvarp Vilhjálms um afnám stimpilgjalds vegna kaupa einstaklinga á íbúðarhúsnæði sem við sjálfstæðismenn leggjum nú fram enn einu sinni á Alþingi.
Fjölskyldan er hornsteinn hvers samfélags og há verðbólga og vaxtastig kemur auðvitað illa við þá sem hafa börn á sínu framfæri. Við ættum að ráðast í að lækka skatta og opinberar álögur á barnafjölskyldur og létta þeim frekar róðurinn en hitt. Tillögur okkar sjálfstæðismanna tryggja stuðning við barnafjölskyldur með einföldum, gagnsæjum og skilvirkum hætti.
Höfundur er þingmaður Sjálfstæðisflokksins.
Samúel Karl Ólason skrifar
Valdimar Breiðfjörð Birgisson skrifar
Fanný Gunnarsdóttir skrifar
Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar
Jón Bjarnason skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Guðbjörg Þóra Andrésdóttir skrifar
Íris E. Gísladóttir skrifar
Karl Steinar Óskarsson skrifar
Margrét Júlía Rafnsdóttir skrifar
Unnur Sverrisdóttir skrifar
Sigríður Björk Þormar skrifar
Kristín E. Hólmgeirsdóttir,María Barbara Árnadóttir skrifar
Karl Thoroddsen skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Gunnlaugur Már Briem skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Indriði Þröstur Gunnlaugsson skrifar
Kristján Logason skrifar
Alfa Dröfn Jóhannsdóttir skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
Auður Soffíu Björgvinsdóttir skrifar
Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir skrifar
Íris Erlingsdóttir skrifar
Rannveig Grétarsdóttir skrifar
Þorsteinn Narfason skrifar
Gunnar Hersveinn skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
Jón Sigurgeirsson skrifar