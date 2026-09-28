Í ágúst náðist mikilvægur áfangi í leikskólamálum í Reykjanesbæ þegar öll 18 mánaða börn fengu úthlutað leikskólaplássi. Raunar voru yngstu börnin sem fengu pláss 16 mánaða gömul. Þetta eru ánægjuleg tímamót fyrir barnafjölskyldur í bænum og árangur markvissrar vinnu og uppbyggingar frá árinu 2022, en leikskólaplássum fjölgaði um alls 211 á síðasta kjörtímabili.
Samhliða fjölgun leikskólaplássa höfum við lagt áherslu á að bæta starfsumhverfi leikskólanna. Við bjóðum leikskólaliðum í leikskólakennaranámi góð starfsskilyrði, höfum samræmt frí milli skólastiga og tryggt að stytting vinnuviku starfsfólks skerði ekki þjónustu við börn og foreldra. Þessu höfum við komið til leiðar án þess að hækka leikskólagjöld, ólíkt því sem gert hefur verið í nokkrum öðrum sveitarfélögum.
Við höfum lagt áherslu á að auðvelda áhugasömu starfsfólki að sækja sér menntun í leikskólakennarafræðum. Því hefur sveitarfélagið samþykkt að starfsfólk í slíku námi geti sótt kennslustundir á dagvinnutíma án launaskerðingar. Það skiptir máli að sveitarfélagið styðji starfsfólk sitt með þessum hætti og geri því kleift að efla þekkingu sína og færni samhliða starfi.
Enn er þó aðeins um þriðjungur starfsfólks leikskólanna fagmenntaður. Þótt hlutfallið sé svipað í öðrum sveitarfélögum getum við ekki látið þar við sitja. Við viljum fjölga fagmenntuðu starfsfólki og styrkja þannig leikskólana sem fyrsta skólastigið. Börnin okkar eiga skilið metnaðarfullt leikskólastarf og okkar hlutverk er að tryggja starfsfólkinu góðar aðstæður til að sinna því.
Fjölgun leikskólaplássa kallar jafnframt á fleira starfsfólk. Á síðasta kjörtímabili varð ljóst að til að mæta uppbyggingunni þyrfti að manna tæplega 50 stöðugildi til viðbótar. Það er því ánægjulegt að nú hefur tekist að manna flestar stöður miðað við núverandi barnafjölda.
Góð leikskólaþjónusta skiptir máli fyrir allt samfélagið. Hún veitir börnum tækifæri til náms og þroska og foreldrum svigrúm til atvinnuþátttöku og náms. Þess vegna er uppbygging leikskólanna ein mikilvægasta fjárfesting sveitarfélagsins til framtíðar.
Við höfum náð góðum árangri en verkefninu er ekki lokið. Nú þurfum við að hefjast handa við uppbyggingu Stapaleikskóla og nýs leikskóla í stað Garðasels í Keflavíkurhverfinu. Jafnframt verðum við að halda áfram að efla faglegt starf og tryggja starfsfólki leikskólanna góð starfsskilyrði.
Við höfum sett þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra í forgang og getum verið stolt af því sem áunnist hefur. Á þeirri braut þurfum við að halda áfram svo Reykjanesbær verði enn betri staður fyrir barnafjölskyldur.
Höfundur er oddviti Samfylkingar og bæjarfulltrúi Reykjanesbæjar.
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