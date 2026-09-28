Bókasöfn eru alls konar og bjóða upp á margvíslega þjónustu. Á bókasöfnum:
- eru öll velkomin og kostar ekkert að koma inn.- hefur fólk aðgengi að ókeypis fræðslu og afþreyingu.- eru í boði fjölbreyttir viðburðir og klúbbastarf þar sem fólk getur kynnst öðrum og myndað ný tengsl.- er lesefni fyrir alla aldurshópa og aðgengi að hljóðbókum og rafbókum í gegnum Rafbókasafnið.- getur fólk aflað sér traustra heimilda og notið við það aðstoðar starfsfólks.- eru öll jöfn og hafa jafnan rétt og aðgengi að upplýsingum.
Markmiðið með starfsemi bókasafna er alltaf að efla samfélögin sem þau starfa í, hvort sem það eru skólasamfélög, sveitarfélög eða sérhæfðar rannsóknarstofnanir. Að efla þekkingu, skilning, kunnáttu og lífsgæði, það er hlutverk bókasafna.
Þrátt fyrir fjölbreytt hlutverk bókasafna eru bækurnar og lestur eru þó alltaf hjartað í starfseminni, enda eru lestur og læsi ein grunnforsenda þess að geta tekið virkan þátt í lýðræðissamfélagi. Í gegnum lestur dýpkum við þekkingu okkar, bætum orðaforða, lærum að setja okkur í spor annarra og eflum samkennd. Gott aðgengi að fjölbreyttu lesefni skiptir sköpum og á bókasöfnum höfum við aðgengi að lesefni fyrir alla aldurshópa.
Bókmenntir og lestur geta verið grunnur að dýmætum samverutíma, hvort sem það er að lesa með barni í háttatímanum, taka þátt í bókaklúbbum eða spjalla við vinnufélaga um bækurnar sem þið eruð að lesa og hlusta á.
Í dag er alþjóðlegur dagur UNESCO um upplýsingaaðgengi og í dag halda íslensk bókasöfn Bókasafnsdaginn hátíðlegan.
Bókasöfnin eru sameign okkar allra og þar er eitthvað fyrir öll. Fyrir fullorðna og börn, fyrir unga sem aldna. Lestur er bestur – á öllum aldri. Komdu við á þínu bókasafni í dag.
Höfundur er formaður Upplýsingar, félags bókasafns- og upplýsingafræða.
Eggert Guðmundsson skrifar
Margrét Rut Eddudóttir skrifar
Sigurður Páll Jónsson skrifar
Rögnvaldur Guðmundsson skrifar
Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar
Þorsteinn Tjörvi Sigurðsson skrifar
Elís Pétur Elísson skrifar
Ragnheiður Stephensen skrifar
Hannes Lúðvíksson skrifar
Mordekaí Elí Esrason skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
Ingrid Kuhlman skrifar
Guðný Birna Guðmundsdóttir skrifar
Sævar Þór Jónsson skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Kristján Logason skrifar
Bergþóra Haralds Eiðsdóttir skrifar
Arnar Benjamín Kristjánsson skrifar
Theódór S. Halldórsson skrifar
Heimir Már Pétursson skrifar
Gunnar Alexander Ólafsson skrifar
Eydís Ásbjörnsdóttir skrifar
Ágúst Karlsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Hrafnhildur Kjerúlf Sigmarsdóttir skrifar
Inga Sæland skrifar
Jón Þór Ólafsson skrifar
Lilja Benatov Hjartar skrifar
Hilmar Jökull Stefánsson skrifar