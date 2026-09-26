Það er sárt að tapa kosningum Heimir Már Pétursson skrifar 26. september 2026 19:32 Dagana 8. – 15. mars 2023 fór fram kosnining um embætti formanns VR. Kosið var á milli Ragnars Þór Ingólfssonar sem gegnt hafði formennsku í félaginu í sex ár og Elvu Hrannar Hjartardóttur sérfræðings á skrifstofu VR. Ragnar Þór var endurkjörinn með 57 prósentum atkvæða gegn 39 prósentum atkvæða Elvu Hrannar. Í kosningabaráttunni kom fram að Elva Hrönn, að eigin sögn, legði starf sitt á skrifstofu VR að veði með því að bjóða sig fram. Í frétt á Vísi hinn 9. mars 2023, daginn eftir að kosningin hófst, er vitnað í viðtal við Elvu Hrönn í þættinum Dagmálum á Morgunblaðinu. Vísir vitnar beint í Elvu Hrönn: „Ég er að vinna með frábæru samstarfsfólki. Þetta er svo margt sem ég er að missa ef ég vinn ekki kosningarnar. En það er líka margt sem ég fæ ef ég vinn. Ég fæ þennan „platform“ til að gera mitt og gefa meira af mér. Í samtali mínu við mína stjórnendur var það niðurstaðan að það yrði best að ég færi í uppsögn ef að þessu vindur ekki fram eins og ég vona,“ segir Elva. Þarna vísar Elvar Hrönn í samtal sitt við „stjórnendur“ VR, sem voru að hennar sögn síðar, að minnsta kosti Stefán Sveinbjörnsson framkvæmdastjóri VR og ef til vill aðrir ónafngreindir stjórnendur á skrifstofunni. En ekki Ragnar Þór sem var kjörinn formaður af félagsfólki og ekki meðal stjórnenda á skrifstofunni. Niðurstaða hennar og annarra en Ragnars Þórs „Andrés Magnússon, stjórnandi þáttarins (Dagmála), spyr þá hvort það sé eðlilegt í svona baráttu að þeir sem bjóði sig fram gegn sitjandi formanni missi starfið tapi þeir kosningunni,“ segir í frétt Vísis hinn 9. mars 2023. Og Elvar Hrönn svarar: „Ég held að í mörgum öðrum tilfellum væri þetta ekki raunin. En þegar þú ert að tala um svona ofboðslega áberandi persónur og leikendur í verkalýðshreyfingunni sem standa fyrir ákveðna hluti og fara fram með ákveðnum hætti þá er þetta niðurstaðan. Þetta veltur á því hver er í formannssætinu hverju sinni,“ segir Elva. Þarna fer ekki milli mála að Elva Hrönn sjálf greinir frá því á meðan á kosningu til formanns stendur yfir að þetta hafi verið niðurstaða samtals hennar við stjórnendur á skrifstofu VR. Ragnar Þór er hvergi nefndur í þessu samhengi. Elva Hrönn tjáði sig líka um þetta mál á sérstakri síðu um formannskjör hennar á Reddit á meðan formannskosningin stóð yfir: „Hæ, hæ það sem ég hef alltaf sagt og er satt er að í samtali mínu við stjórnendur (Ragnar er ekki stjórnandi minn heldur kjörinn fulltrúi) var þetta niðurstaðan. Það er, að ef ég myndi ekki vinna kosningarnar yrði mér í raun ekki stætt í starfi og því færi ég á uppsagnarfrest frá 1. apríl. Þetta er ekki mín ákvörðun heldur niðurstaða sem kom út úr samtali við framkvæmdastjóra. Ég hef aldrei talað um að Ragnar eða nokkur annar í VR hafi hótað mér einu né neinu,“ sagði Elva Hrönn á Reddit. Órökstuddar fullyrðingar um óþol eða hatur Hvers vegna Elva Hrönn kýs nú rúmlega þremur árum síðar þegar Ragnar Þór og eiginkona hans hafa verið sett í vægast sagt ósmekklegt samhengi við afsögn Guðmundar Inga Kristinssonar úr embætti mennta- og barnamálaráðherra, að koma fram með ásakanir um að Ragnar Þór hafi hrakið hana úr starfi hjá VR er með öllu óskiljanlegt. Nema þá til að svala frumstæðum hefndarþorsta sínum. Í frétt Vísis í dag 26. september 2026 sem byggir á Facebook færslu Elvu Hrannar segir í inngangi fréttarinnar: „Elva Hrönn Hjartardóttir, fyrrverandi frambjóðandi til formanns VR, sakar Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra (ekki þáverandi formann VR, mitt innskot), um að hafa hrakið hana úr starfi eftir að þau tókust á um formannsembætti VR árið 2023. Hún gleymi aldrei svip Ragnars þegar hún tilkynnti honum um framboðið en hatur hafi skinið úr andliti hans.“ Það er ekkert annað, Ragnar Þór er ekki bara sakaður um að hafa hrakið hana úr starfi, sem hún hafði sjálf sagt árið 2023 að hann hafi ekki gert, heldur hafi hatrið skynið af andliti hans. Og í frétt Vísis í dag er tíundað upp úr Facebook færslu Elvu Hrannar hvers vegna hún hafi boðið sig fram til formannsembættis í VR fyrir rúmum þremur árum: „Nokkrar ástæður voru fyrir framboðinu, meðal annars hafi hún verið hvött til þess af kollegum og stjórnmálafólki en lengi vel var Elva Hrönn meðlimur í VG. Þá taldi hún að hún hefði allt sem þurfti til að gegna embættinu af alúð, eldmóði og virðingu,“ segir Vísir í dag og vitnar síðan beint í Facebook færslu Elvu Hrannar: „Ég var vel að mér í málum og tilbúin að læra meira og ná tökum á starfinu með öflugt og gott fólk mér við hlið. Í þriðja lagi hafði þáverandi formaður (og núverandi ráðherra) þróað með sér óþol?/hatur? á mér. Honum fannst ég „of pólitísk“ (heyrði ég úr innsta koppi) og sá í mér andstæðing – og því vissara að losna við mig. Það var ekki bara mín upplifun,“ skrifar Elva í færslunni. Elva Hrönn bauð sig semsagt meðal annars fram vegna „óþols eða haturs“ sitjandi formanns á henni. „Honum fannst ég „of pólitísk“ (heyrði ég úr innsta koppi) og sá í mér andstæðing – og því vissara að losna við mig. Það var ekki bara mín upplifun,“ skrifar Elva í færslunni. En hún hafði að sögn Vísis verið virk innan Vinstri grænna. Þarna stendur ekki steinn yfir steini. Í örðu orðinu segir hún fyrir formannskjörið að það hafi verið niðurstaða samtals hennar við framkvæmdastjóra og ef til vill fleiri stjórnendur á skrifstofu VR (en ekki Ragnar Þór) að hún léti af störfum ef hún tapaði kosningunni, en í hinu orðinu hafi formanninum „þótt hún of pólitísk (heyrt úr innsta koppi) og séð í henni andstæðing sem vissara væri að losna við.“ Formaður VR hataði hana semsagt og vildi losna við hana og þess vegna bauð hún sig fram gegn honum. Það vill svo til að rétt fyrir formannskjörið í VR í mars 2023 var ég fréttamaður á Sýn og fékk þá báða frambjóðendur í Pallborðið til að ræða áherslur þeirra. Í því um klukkustundarlöngu viðtali minntist Elva Hrönn hvergi á meint óþol eða hatur Ragnars Þórs í hennar garð. Þar var farið yfir helstu málefni og áherslur þeirra beggja eins og sjá má með því að smella á hlekkinn hér. Eins og allir þeir sem hafa boðið sig fram til embætta og tapa kosningu vita getur það verið sárt að tapa. Það er hins vegar undarlegt að koma fram á völlinn þremur árum eftir að hafa tapað kosningu og tala um aðdraganda þeirra kosninga og eftirmál með allt öðrum hætti en sama manneskja gerði þegar kosningin fór fram. Þarna kraumar undir þorsti í hefnd. Höfundur upplýsingafulltrúi þingflokks Flokks fólksins og fyrrverandi fréttamaður. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Heimir Már Pétursson Mest lesið Einhliða bergmálshellir og heimildir sem hrynja Lilja Benatov Hjartar Skoðun Halldór 26.09.2026 Halldór Hver verndar velferð barna þegar náttúran blandar kynjunum? Jón Þór Ólafsson Skoðun Þegar reglurnar gilda ekki jafnt Ágúst Karlsson Skoðun Heiður hússins: Um kynferðisofbeldi í nánum samböndum Hrafnhildur Kjerúlf Sigmarsdóttir Skoðun Utanríkisstefna án ábyrgðar? Erna Bjarnadóttir Skoðun Hvað þarf barn í grunnskóla að kunna til að fá 10 í grunnskóla? Þorsteinn Mar Gunnlaugsson Skoðun Er enn þess virði að leggja á sig langt háskólanám? 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