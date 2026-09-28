Hvar eru þingmenn NV-kjördæmis? Sigurður Páll Jónsson skrifar 28. september 2026 15:02 Nú hefur innviðaráherra gefið út reglugerð um skiptingu á svokölluðum 5,3% potti fyrir yfirstandandi fiskveiðiár. Í þeim potti er m.a skel og rækjubætur, línuívilnun, byggðarkvóti og strandveiðar. Gríðarleg skerðing er á skel og rækjubótum og línuívilnun til viðbótar á skerðingum á þessum greinum undanfarin ár. Það er stefna ráðherrans að loka á þessar bætur og auka þannig við srandveiðar í staðinn. Útgerðir víða um land og ekki síst í nv kjördæmi verða fyrir miklum búsifjum. Ekki síst á fámennum stöðum þar sem útgerðir hafa reytt sig á þessar bætur. Ráðherran sem er einnig þingmaður nv kjördæmis virðist ekki taka tillit til ábendinga hvað þetta varðar. Nú skal bætt í strandveiðar á kosnað útgerða sem eru að reyna að skapa atvinnu á árs grundvelli til byggðarfestu í fámennum byggðum. Þingmenn kjördæmisins þegja þunnu hljóði þó þeir séu í stjórnarandstöðu. Á síðasta vorþingi var lögum breytt um veiðar á grásleppu og grásleppuveiðum komið í það form sem tíðkaðist fyrir 30-40 árum nema í dag verður haldið í ráðgjöf hafró líkt og síðustu ár. Ég spái því að ráðgjöfin verði svona ca 15-25 dagar á hvern grásleppubát næsta vor. Þá er rétt fyrir grásleppukarla að eiga 2-4 báta til að geta róið fleiri daga. Ég geri tillögu um að banna einnig vélar í grásleppubátum og eingöngu trébátar (sexæringar) fái grásleppuleyfi!. Höfundar af þessum lagabreytingum eru þingmenn úr flokk fólksins sem eru úr nv kjördæmi líkt og ráðherran. Heyrst hefur að ef þetta frumvarp hefði ekki verið samþykkt í ríkisstjórn á síðasta vorþingi myndi flokkur fólksins ekki samþykkja við ríkisstjórnaborðið þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB 29 ágúst síðastliðinn. Ef svo er þá er grásleppan áhrifaríkur fiskur svo ekki sé meira sagt! Höfundur er fyrrverandi þingmaður. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Mest lesið Hver á arfinn? Gunnar Ármannsson Skoðun Í hvaða vitleysu erum við stödd? Ragnheiður Stephensen Skoðun Skuggamansal á Íslandi Sævar Þór Jónsson Skoðun Grateful Dead á Sæbrautinni Júlíus Valsson Skoðun Skattlagning til velsældar Hannes Lúðvíksson Skoðun Landsleikar RÚV! Sigurlín Margrét Sigurðardóttir Skoðun Baráttan er ekki búin Mordekaí Elí Esrason Skoðun Til hamingju Reykjanesbær með leikskólana okkar Guðný Birna Guðmundsdóttir Skoðun Við erum ekki jafn ömurleg og við höldum Þorsteinn Tjörvi Sigurðsson Skoðun Er Þórarinn Tyrfings nýja framtíð Vogs? Bergþóra Haralds Eiðsdóttir Skoðun Skoðun Skoðun Hvar eru þingmenn NV-kjördæmis? Sigurður Páll Jónsson skrifar Skoðun Noregur styrkir EES – Ísland verður að fylgja Rögnvaldur Guðmundsson skrifar Skoðun Landsleikar RÚV! Sigurlín Margrét Sigurðardóttir skrifar Skoðun Við erum ekki jafn ömurleg og við höldum Þorsteinn Tjörvi Sigurðsson skrifar Skoðun Bjórinn sem slapp við suðurferðina Elís Pétur Elísson skrifar Skoðun Í hvaða vitleysu erum við stödd? Ragnheiður Stephensen skrifar Skoðun Skattlagning til velsældar Hannes Lúðvíksson skrifar Skoðun Baráttan er ekki búin Mordekaí Elí Esrason skrifar Skoðun Hver á arfinn? Gunnar Ármannsson skrifar Skoðun Að tala um dauðann er að tala um lífið Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Til hamingju Reykjanesbær með leikskólana okkar Guðný Birna Guðmundsdóttir skrifar Skoðun Skuggamansal á Íslandi Sævar Þór Jónsson skrifar Skoðun Grateful Dead á Sæbrautinni Júlíus Valsson skrifar Skoðun Þjóðarsjúkrahúsið seinkar Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Er gervigreindin spegill mannkyns Kristján Logason skrifar Skoðun Er Þórarinn Tyrfings nýja framtíð Vogs? Bergþóra Haralds Eiðsdóttir skrifar Skoðun Tólf ára ákvað ég að gera bíó Arnar Benjamín Kristjánsson skrifar Skoðun Hvað segja gögnin í raun um ásakanir á hendur séra Friðriki Theódór S. Halldórsson skrifar Skoðun Það er sárt að tapa kosningum Heimir Már Pétursson skrifar Skoðun Er enn þess virði að leggja á sig langt háskólanám? Gunnar Alexander Ólafsson skrifar Skoðun Engin fjölskylda á að þurfa að standa ein Eydís Ásbjörnsdóttir skrifar Skoðun Þegar reglurnar gilda ekki jafnt Ágúst Karlsson skrifar Skoðun Utanríkisstefna án ábyrgðar? Erna Bjarnadóttir skrifar Skoðun Heiður hússins: Um kynferðisofbeldi í nánum samböndum Hrafnhildur Kjerúlf Sigmarsdóttir skrifar Skoðun PISA-skellur en hvað svo? Inga Sæland skrifar Skoðun Hver verndar velferð barna þegar náttúran blandar kynjunum? Jón Þór Ólafsson skrifar Skoðun Einhliða bergmálshellir og heimildir sem hrynja Lilja Benatov Hjartar skrifar Skoðun KEMUR TÓLFAN? Hilmar Jökull Stefánsson skrifar Skoðun Ábyrgðinni má ekki útvista til tækninnar Karen Ósk Nielsen Björnsdóttir skrifar Skoðun Gervigreindin kaupir ekki það sem hún skilur ekki Jens Gunnarsson skrifar Sjá meira