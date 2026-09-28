Skoðun

Hvar eru þing­menn NV-kjördæmis?

Sigurður Páll Jónsson skrifar

Nú hefur innviðaráherra gefið út reglugerð um skiptingu á svokölluðum 5,3% potti fyrir yfirstandandi fiskveiðiár. Í þeim potti er m.a skel og rækjubætur, línuívilnun, byggðarkvóti og strandveiðar. Gríðarleg skerðing er á skel og rækjubótum og línuívilnun til viðbótar á skerðingum á þessum greinum undanfarin ár. Það er stefna ráðherrans að loka á þessar bætur og auka þannig við srandveiðar í staðinn. Útgerðir víða um land og ekki síst í nv kjördæmi verða fyrir miklum búsifjum. Ekki síst á fámennum stöðum þar sem útgerðir hafa reytt sig á þessar bætur. Ráðherran sem er einnig þingmaður nv kjördæmis virðist ekki taka tillit til ábendinga hvað þetta varðar. Nú skal bætt í strandveiðar á kosnað útgerða sem eru að reyna að skapa atvinnu á árs grundvelli til byggðarfestu í fámennum byggðum. Þingmenn kjördæmisins þegja þunnu hljóði þó þeir séu í stjórnarandstöðu.

Á síðasta vorþingi var lögum breytt um veiðar á grásleppu og grásleppuveiðum komið í það form sem tíðkaðist fyrir 30-40 árum nema í dag verður haldið í ráðgjöf hafró líkt og síðustu ár. Ég spái því að ráðgjöfin verði svona ca 15-25 dagar á hvern grásleppubát næsta vor. Þá er rétt fyrir grásleppukarla að eiga 2-4 báta til að geta róið fleiri daga. Ég geri tillögu um að banna einnig vélar í grásleppubátum og eingöngu trébátar (sexæringar) fái grásleppuleyfi!. Höfundar af þessum lagabreytingum eru þingmenn úr flokk fólksins sem eru úr nv kjördæmi líkt og ráðherran. Heyrst hefur að ef þetta frumvarp hefði ekki verið samþykkt í ríkisstjórn á síðasta vorþingi myndi flokkur fólksins ekki samþykkja við ríkisstjórnaborðið þjóðaratkvæðagreiðslu um ESB 29 ágúst síðastliðinn. Ef svo er þá er grásleppan áhrifaríkur fiskur svo ekki sé meira sagt!

Höfundur er fyrrverandi þingmaður.

Mest lesið


Skoðun

Sjá meira


×

Mest lesið