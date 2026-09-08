Örvæntingafullir karlar Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar 8. september 2026 20:01 Nú þegar september sólin skín finnum við ilm af hausti í norðan golunni og stöku laufblöð feykjast um. Vitum að myrkrið færist nær en vissan um að á eftir vetri kemur vor gefur okkur kjark og þor. Það er erfitt að eldast og finna kraftinn minnka og kjarkinn dvína smátt og smátt. Þà er nú gott að geta skellt upp nýju heimskorti og breyta nöfnum á vötnum og vissum löndum. Sýna umheiminum að viðkomandi er ennþá við völd og planið sé bara að auka þau völd. Vitandi að sumir munu skelfast en aðrir skella í góm. Leiðtogum leyfist margt en ekki allt og þeir eldast eins og við hin. Við upplifum nú einstaka tíma með gjörbreytta heimsmynd þar sem hlýnun jarðar veldur flóðum, skriðum og skógareldum. Þar sem eldri örvæntingarfullir karlleiðtogar leita allra ráða til að sýna vald sitt þó öllum sé ljóst að þeirra tími er að líða undir lok. Þá reyna þeir samt að sýna vald sitt í skopmynd sem er ekkert grín. Það er dauðans alvara ef þjóðarleiðtogi sem þegar hefur tekið yfir landsvæði sjálfstæðra þjóða og hungrar í önnur tjáir sig á svo myndrænan hátt. Við Íslendingar verðum að gefa skýr skilaboð um að svona gerir maður ekki. Ekki einu sinni örvæntingafullir eldri menn með skrýtna sjálfsmynd. Ísland er vissulega vel staðsett á Atlandshafs hryggnum og hefur þannig hernaðarlegt mikilvægi. En það er ekki í boði og menn þurfa að læra að svona gerir maður ekki. Við vöðum ekki inn í garð okkar næsta nágranna og þykjumst eiga hann. Suma þarf að ala upp stöðugt og kenna þeim einföldustu reglur; Líkt og þú gefur ekki barni ís fyrir matinn þó að því langi mjög mikið í hann. Börn taka ekki dót sem þau eiga ekki. Ísland á nú um stundir öfluga kvenleiðtoga sem þora að segja það sem þarf. Þær hafa alið upp börn mis erfið örugglega og kennt þeim lífsins gildi og reglur. Hvað má og hvað má ekki. Nú þegar þessi orð eru skrifuð og síðustu sólar geislarnir í bili að minnsta kosti gleðja okkur. Þá erum við örugg því okkar einstöku öflugu kvenleiðtogar tala íslensku við alla, líka kynduga örvæntingarfulla karla sem haga sér líkt og óþekk börn. Slík börn geta vissulega geta verið sjálfum sér og öðrum hættuleg og þau þurfa skýr skilaboð; Ìsland er og verður sjálfstætt ríki um ókomin ár. Höfundur er læknir. Viltu birta grein á Vísi? Kynntu þér reglur ritstjórnar um skoðanagreinar. Senda grein Ebba Margrét Magnúsdóttir Skoðun: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Donald Trump Mest lesið Gleðilegan dag læsis Auður Soffíu Björgvinsdóttir Skoðun Við vissum að þetta myndi gerast Íris E. Gísladóttir Skoðun Hjartaendurhæfing er fjárfesting Kristín E. Hólmgeirsdóttir,María Barbara Árnadóttir Skoðun Engin miskunn hjá Reykjavíkurborg Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir Skoðun Betri gögn, minni stjórnsýsla? 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