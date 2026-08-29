Hvað græði ég á að segja já?

Ég fæ að sjá samninginn - áður en ég ákveð hvort ég hafna honum eða samþykki.
Ef ég samþykki hann fæ ég langmestu kjarabætur sem íslenskur almenningur hefur nokkru sinni upplifað í formi lækkaðs matarverðs og lægri vaxta.
Mér verður hugsað til afkomenda minna og þeirra lífsgæða sem jáið getur tryggt þeim.
Afborganir af 60 milljón króna láni yrðu 153 þúsundum lægri á mánuði og lánið væri uppgreitt áratugum fyrr en á Íslandi í dag.
Matarverð myndi lækka verulega.
Verðbólga yrði miklu minni.
Ég fengi faglegri stjórnsýslu og minna af klíkuskap þeirra auðmanna sem nú ráða Íslandi.
Ég myndi græða miklu meira fullveldi með því að láta ekki aðrar þjóðir skammta mér lög heldur hefðu fulltrúar mínir sæti við það borð; þingmenn, ráðherra - og neitunarvald svo eitthvað sé nefnt. Ísland yrði valdamesta þjóð Evrópusambandsins miðað við höfðatölu.
Ísland fengi aðild að sjóðum sem styrkja bændur, byggðaþróun og atvinnuuppbyggingu í dreifðum byggðum.
Við fengjum aðgang að sjóði sem styrkir vegi og jarðgöng.
Við fengjum aðgang að hamfarasjóði sem bætir tjón vegna eldgosa, jarðskjálfta og snjóflóða.
Við fengjum aðgang að fjölmörgum öðrum sjóðum sem styrkja framfarir á nánast öllum sviðum.
Við værum í hópi með þeim þjóðum sem virða mannréttindi, lýðræði og menningu umfram allar aðrar.
Við tryggðum efnahagslegt og hernaðarlegt öryggi okkar langt umfram það sem nú er.
Við værum í hópi ríkja þar sem 74% íbúanna telja sitt land njóta góðs af aðild.
Ég hef því allt að vinna en engu að tapa með því að fá að sjá samninginn.
Nei þýðir óbreytt ástand - stöðnun og kyrrstöðu.
Já er eina leiðin áfram.
Höfundur er leikstjóri og framleiðandi.
Björn B Björnsson skrifar
Gylfi Zoega skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
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