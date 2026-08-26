Eldra fólk ætti alls ekki að kjósa nei

Á laugardaginn er kosið um hvort Ísland eigi að skoða þann möguleika að ganga í Evrópusambandið.
Sá möguleiki getur falið í sér bjartari og betri framtíð fyrir yngri kynslóðir Íslendinga - en mun ekki breyta miklu fyrir okkur sem eldri erum.
Þess vegna ættum við alls ekki að nota atkvæði okkar til að loka á möguleika sem hugnast mörgu ungu fólki.
Það er að mínu viti siðferðilega rangt af okkur að nota atkvæðisréttinn til að ræna yngri kynslóðir þeim möguleika að skoða hvort aðild gæti verið þeim til góðs.
Yngra fólk sér fjölmörg tækifæri sem aðild getur opnað á ýmsum sviðum - fyrir utan verulegan fjárhagslegan ávinning.
Viljum við ræna yngra fólk þeim möguleika að lækka verulega matarverð og borga miklu minna fyrir að koma sér upp þaki yfir höfuðið?
Eigum við að ræna afkomendur okkar þessum möguleika til að stórbæta lífskjör sín?
Er ekki betra að þau fái tækifæri til að skoða það sem er í boði og taki síðan upplýsta ákvörðun?
Margt er sagt þessa dagana eins og að Evrópulönd séu rænd náttúruauðlindum sínum eða séu ekki sjálfstæð og fullvalda ríki. Ekkert af þessu er rétt.
Staðreyndin er sú að í öllum löndum Evrópusambandsins er yfirgnæfandi meirihluti fólks ánægður með veru sína þar samkvæmt könnunum.
Við erum kannski ekki spennt fyrir Evrópusambandinu af ýmsum ástæðum en sá tími kann að koma að það sé lífsnauðsyn fyrir Ísland að vera hluti af þeirri sterku heild. Við getum ekki séð það fyrir.
Malta er lítil eyja eins og Ísland. Árið 2003 kusu Maltverjar að ganga í Evrópusambandið. Lítill meirihluti, eða 53%, kusu með inngöngu en í dag telja 94% landsmanna að sú ákvörðun hafi verið þeim til góðs.
Bretar kusu naumlega að ganga úr Evrópusambandinu árið 2016. Samkvæmt könnunum var það eldra fólk úti á landi sem kaus að ganga úr Evrópusambandinu - en unga fólkið í borgunum vildi vera þar áfram.
Í dag segja yfir 70% Breta að útgangan hafi verið röng ákvörðun. Stór hluti elstu kynslóðarinnar sem kaus með útgöngu fyrir áratug er horfinn yfir móðuna miklu.
Við ættum ekki að gera sömu mistökin.
Þess vegna skulum við ekki að segja nei á laugardaginn.
Kjósum já eða skilum auðu - þetta eru leynilegar kosningar.
Við skulum sameinast um að ræna ekki unga fólkið tækifærinu til að skoða þá framtíð sem því stendur til boða.
Höfundur er leikstjóri og framleiðandi.
Guðbjörg Oddný Jónasdóttir skrifar
Friðjón B. Friðjónsson skrifar
Gauti B. Eggertsson skrifar
Björn B Björnsson skrifar
Ragna Sigurðardóttir skrifar
Sigurjón Þórðarson skrifar
Logi Einarsson skrifar
Lúðvík Bergvinsson skrifar
Baldur Pétursson skrifar
Íris Björk Hreinsdóttir skrifar
Þorsteinn Kristinsson skrifar
Jón Jónsson skrifar
Íris Erlingsdóttir skrifar
Carl Baudenbacher skrifar
Egill Almar Ágústsson skrifar
Reynir Zoëga skrifar
Jón Ívar Einarsson skrifar
Rúnar Vilhjálmsson skrifar
Egill Gautason skrifar
Daði Már Kristófersson skrifar
Bergljót T. Gunnlaugsdóttir skrifar
Jón Bragi Gunnlaugsson skrifar
Þorgrímur Sigmundsson skrifar
Sigurgeir Jónasson skrifar
Diljá Mist Einarsdóttir skrifar
Sindri S. Kristjánsson skrifar
Eggert Guðmundsson skrifar
Höskuldur Einarsson skrifar
Kristín Thoroddsen skrifar
Halldór Rafn Halldórsson skrifar