Það er margt sem ég ekki skil

Af hverju er Ísland að sækja um að ganga inn í sambandsríki ESB þegar við erum sjálfbjarga og sjálfráða þjóð, eyja í miðju Atlantshafi með varnarsamning við NATO? Forfeður okkar börðust í mörg hundruð ár fyrir endurheimt sjálfstæðisins, sem við höfðum afsalað okkur 1262. Okkur hefur vegnað afar vel síðan við fengum að ráða okkur sjálf, í 82 ár, og samfélagið hefur breyst úr bændasamfélagi í alþjóðlegt borgarsamfélag, eitt það ríkasta í heimi.
Síðan hvenær hefur það verið löstur að vera stoltur af landi sínu og þjóð? Af hverju er fólk kallað „rasistar“, „nasistar“ og eða „hægri öfgamenn“ ef þeir vilja Íslandi allt það besta, vilja halda í menningu sína, hefðir og hylla íslenska fánann?
Hefur skólakerfið brugðist börnunum okkar með því að kenna þeim ekki baráttusögu forfeðra okkar fyrir sjálfstæði landsins? Getur það verið að ungt fólk á Íslandi sé svo spillt af eftirlæti og hafi það svo gott, að því sé alveg sama þó sjálfræði okkar fari yfir til ráðamanna í Brussel? Getur verið að þau séu orðin heilaþvegin af því að allt sé betra í útlöndum og það sé löstur að vera stoltur af uppruna sínum og menningu?
Síðan hvenær hefur það verið leyfilegt og sjálfsagt fyrir stjórnmálamenn að ljúga? Hvernig er hægt að ætlast til að almenningur sé heiðarlegur ef hann horfir á ráðamenn þjóðarinnar segja eitt fyrir kosningar og gera síðan þvert öfugt við það þegar í stól ráðherra er komið? Eru þá ekki komin fordæmi fyrir því að það sé í lagi að ljúga, það er engin refsing við því, það lengist bara á þér nefið.
Af hverju fullyrða stjórnmálamenn að vextir og verðlag muni lækka við inngöngu í ESB, þegar þeir vita að þetta er heimatilbúið vandamál, sem þeir geta lagað sjálfir?
Síðan hvenær hefur það verið löstur eða óæskilegt að hlusta á ráðleggingar og læra af reynslu þeirra sem eldri eru? Er samfélagið að ýta undir aldursfordóma með því að segja þeim eldri að sitja heima í atkvæðagreiðslunni 29.ágúst?
Hvaða „pakka“ vill fólk kíkja í? Trúir það því ekki að í pakkanum eru sömu reglur fyrir öll aðildarríki ESB, en mismunandi langur aðlögunartími til að aðlagast þeim? Hvað er svona erfitt við að skilja það? Það eru engar varanlegar undanþágur. Ef þú ætlar að ganga í Frímúrararegluna þá getur þú ekki samið um sér reglur fyrir þig, þú þarft að mæta og starfa eftir reglunum.
Hvernig var með 3ja orkupakkann, átti hann ekki að innihalda svo mikla neytendavernd? Hver er staðreyndin í dag? Hækkað orkuverð og fleiri milliliðir meðal annars, er það ekki?
Halda sjáendur að það komi eitthvað annað upp úr pakkanum en það sem ESB segir? Það eru ákveðnar reglur sem Ísland þarf að aðlaga sig að, einungis tíminn er umsemjanlegur. Kostnaðurinn við umsóknarferlið er mikill og þeim fjármunum væri betur varið í að laga ýmislegt hér heima.
Af hverju vilja Íslendingar vera í stríði við vina okkar, Rússa? Væri ekki nær fyrir Ísland, sem er herlaust land, að vera boðberar friðar?
Ég skil ekki af hverju við getum ekki haldið áfram að vera stoltir, sjálfstæðir og sjálfráða Íslendingar, sem höfum náð undraverðum árangri í nýsköpun á alþjóðavettvangi, gert alþjóðlega viðskiptasamninga og verið í alþjóðlegu samstarfi án þess að spyrja ráðamenn í Brussel um leyfi.
Eigum við ekki bara að halda því áfram?
Höfundur er frumkvöðull.
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