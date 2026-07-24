Þetta snýst um aðild

Utanríkisráðherra og aðrir fylgjendur aðildar Íslands að Evrópusambandinu halda því fram að kosningarnar 29. ágúst snúist eingöngu um að sjá hvað er í boði fyrir Ísland. Þetta er rangt.
Þau segja einnig að segi þjóðin „Já“ verði haldið áfram með ferlið sem hófst 2009. Það er rétt.
Ferlið sem hófst 2009 var umsókn um aðild að Evrópusambandinu. Heiti þingsályktunarinnar sem samþykkt var 2009 er: „Tillaga til þingsályktunar um aðildarumsókn að Evrópusambandinu“.
Í bréfi þáverandi forsætisráðherra og utanríkisráðherra dagsettu 16. júlí 2009 til Evrópusambandsins segir: „The Government of Iceland has the honour to present hereby, in conformity with Article 49 of the Treaty on European Union, the application of the Republic of Iceland for membership of the European Union“.
Það var sótt um aðild að Evrópusambandinu.
Kosningarnar 29. ágúst nk. snúast því um umsókn um aðild að Evrópusambandinu. Það er það sem utanríkisráðherra óskar eftir umboði til að halda áfram með.
Höfundur er fyrrverandi utanríkisráðherra og varaþingmaður Miðflokksins.
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