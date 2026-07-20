Öryggisvottaðir leikvellir: Úlfur í sauðagæru

Hvers vegna líta allir leikvellir út nú til dags eins og þeir séu hannaðir af lögfræðingum. Það eru sætisbelti á rólunum, þykkt lag af fallefni úr gúmí eða plastkurli. Agnarsmáar rennibrautir og klifurgrindur sem henta í mesta lagi börnum í leikskóla. Öryggishyggjan er allsráðandi. En hvort er heilbrigðara ef staldrað er við og hugsað. Hvernig bregst ónæmiskerfi ungviðisins við algjörlega gerilsneiddu leikumhverfi. Ef við setjum þetta í samhengi, hvort væri barni betra, að japla á sandi eða gleypa gúmíkurl. Hvernig læra börn að meta áhættu ef engin áhætta er fyrir hendi. Það er eðlileg varúðarráðstöfun að klæða keðjur á rólum svo ekki sé hætta á að þær vefjist um háls, en ekki að setja á þær belti svo enginn leið sé að stökkva úr þeim. Börn þurfa að læra að passa sig og athafna sig í umhverfi sínu á öruggan hátt. En það er ekki gert með því að snuða þau um krefjandi ástæður. Mér er minnisstætt viðtal við fyrrverandi bæjarstjóra Álftanes þar sem við samrunann við Garðabæ þurfti að rífa niður ÖLL leiktæki í bæjarfélaginu því þau vöru ekki öryggisvottuð. Einnig kemur til hugar fíaskóið kringum trékofann í vesturbænum sem Reykjavíkurborg hugðist rífa niður af öryggisástæðum þó blessunarlega hafi það ekki gengið eftir þökk sé öflugum mótmælum barnanna sem kofann byggðu og foreldra þeirra. Því þau voru auðvitað fullfær um að meta aðstæður. Og þar liggur vandinn, öryggishyggjan snýst upp í andhverfu sína og hættir að mæta þörfum þeirra sem hún á að þjóna því hvernig á að læra að umgangast umhverfi sitt af öryggi og virðingu ef ekkert liggur við. Kerfið sem er svo upptekið að passa að enginn sé ábyrgur fyrir engin líkama eða gjörðum getur ekki búið til þroskandi umhverfi sem börn þurfa til að vaxa úr grasi. Því ef áhætta liggur fyrir þá er engin endurgjöf frá umhverfinu og það rænir þroska. Veitum börnum ábyrgð og treystum þeim til að reka sig á. Að klifra í trjánum, ganga í skólann eða á æfingu.
Börn geta hluti, ef við bara leyfum þeim það.
Höfundur er kennari.
Davíð Már Sigurðsson skrifar
Arnar Sigurðsson skrifar
Jón Steindór Valdimarsson skrifar
Guðrún Sif Friðriksdóttir skrifar
Atli Sævar Guðmundsson skrifar
Elvar Örn Arason skrifar
Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar
Davíð Bergmann skrifar
Aðalheiður Mjöll Þórarinsdóttir skrifar
Birgir Finnsson skrifar
Baldur Pétursson skrifar
Guðrún Jónsdóttir skrifar
Ingólfur Sverrisson skrifar
Guðrún I. Gunnlaugsdóttir skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Halla Þorvaldsdóttir skrifar
Reyn Alpha Magnúsdóttir skrifar
Þóranna Rósa Ólafsdóttir skrifar
Nichole Leigh Mosty skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Elliði Vignisson skrifar
Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar
Sandra B. Franks skrifar
Björn Bjarki Þorsteinsson skrifar
Jóhannes Loftsson skrifar
Kristján Ingimarsson skrifar
Gunnar Björgvinsson skrifar
Valerio Gargiulo skrifar
Bergur Þorri Benjamínsson skrifar
Hjálmar Vilhjálmsson skrifar