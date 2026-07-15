Skoðun

Byssur bæta ekki heiminn

Ebba Margrét Magnúsdóttir skrifar

Við lifum á viðsjárverðum tímum þar sem stríð geysa víða um heim. Ekkert virðist þokast í átt til friðar. Víða eru við völd karlmenn með skrýtna sjálfsmynd sem skipta um skoðun á mínútu fresti, vilja meira og meira og svífast einskis. 

Lega Íslands gerir það að verkum að ákjósanlegt er að hafa hér ítök. Það þekkja Íslendingar sem fæddir eru fyrir seinni heimsstyrjöld, er breskur og síðan amerískur her höfðu hér aðstöðu. Við sem herlaus þjóð þurfum vissulega að vera á varðbergi og verjast ef að okkur er sótt.

Þegar appelsínuguli einræðisherrann i vestri vil eignast Grænland er Ísland kannski næst á lista hans yfir lönd sem gott væri að ráða yfir. Við heyrum í fréttum af rússneskum skuggaflota á sveimi umhverfis fiskiskip í okkar landhelgi. Einnig af stærðarinnar bresku flugmóðuskipi í Hvalfirði líkt og í seinna stríði. Vitum vel af okkar veiku hlekkjum eins og t.d. sæstrengjunum sem tengja okkur rafrænt við umheiminn. Við þurfum að fylgjast vel með atburðarásinni í heimsmálunum og vita hverjir eru vinir okkar og hverja ber að varast.

NATO er okkar varnarbandalag og aldrei fyrr en nú hefur reynt á samstarf þeirra þjóða sem mynda það bandalag. Nýlega var haldinn aðalleiðtogafundur NATO Ankara i Tyrklandi, þar sem forystumenn og konur lögðu á ráðin og báru saman bækur sínar. Eins og gestgjafar gjarnan gera leysa þeir gesti sína út með gjöf að skilnaði. Gjöfin sem forsætisráðherra Íslands fékk og líklega allir hinir var ekki tyrkneskt teppi heldur byssa. Já skambyssa i fallegum viðarkassa með byssukúlum.

Til hvers ?

Hvað á Kristrún Frostadóttir að gera með þessa byssu ?

Hver er skotmarkið ?

Þessi kveðjugjöf segir allt um gefandann og hana á að afþakka. 

Við viljum að Ísland sé áfram herlaust land. Viljum ekki að börnin okkar læri að beita byssum eða þurfi að sinna herskyldu. það er samtal en ekki vopnaburður sem leysir vanda þeirra þjóða sem standa i átökum. Ísland getur verið í forystu um frið og betri heim með samtali. Tökum einbeitt og ákveðin skref í átt til friðar með samtali. Sýnum stolt okkar að vera herlaus þjóð á fallegri eyju í Atlantshafi sem ræðir málin og leysir þann vanda sem upp kemur með kærleika.

Við þurfum ekki byssur. þær bæta ekki heiminn.

Höfundur er læknir.

Ebba Margrét Magnúsdóttir

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