Baldur til Eyja og við borgum

Í Stykkishólmi hefur í áratugi verið heimahöfn ferjunnar Baldurs. Ferjan er til að vera í siglingum yfir Breiðafjörð daglega allan ársins hring. Á veturna niðurgreiðir ríkið í gegnum Vegagerðina þessar mikilvægu samgöngur. Á sumrin er ekki þörf á niðurgreiðslu enda umferð mikil og innkoma dugar fyrir kostnaði. Þetta reynist því vera hagkvæmur ferðamáti mörgum þeirra sem eiga erindi yfir fjörðinn. Ríkið leggur áherslu á að þessar siglingar haldist með því að gera þær að skilyrði að sumri til þó ekki þurfi meðlag. Svona hefur þetta verið frá því löngu áður en ferðamenn fóru að streyma til landsins í þeim mæli sem nú er. Stykkishólmur hefur m.a. byggst upp sem ferðamannabær vegna ferjunnar. Einstaklingar og félög hafa fjárfest sínu eigin fé í gistirekstri, veitingahúsum, afþreyingu og öðru í ferðaþjónustu til að taka á móti þessum ferðamönnum og vera hluti þeirrar mikilvægu atvinnugreinar
Ferðaþjónusta í Stykkishólmi hefur í mörg ár markaðssett sína þjónustu til erlendra og innlendra ferðamanna. Mikilvægi þess að dreifa ferðamönnum sem víðast er áskorun þegar þarf að sannfæra ferðamenn um að það sé fleira að sjá en Reykjavík og Suðurland. Það er lykkja að fara út af hringveginum. Þetta höfum við samt gert m.a. með hvatningu stjórnvalda. Við höfum séð tækifæri í þessu og að mörgu leyti gengið vel. Stykkishólmur tekur vel á móti sínum gestum.
Á liðnum vetri eins og undanfarin ár höfum við markaðssett áfangastaðinn Stykkishólm og okkar góðu þjónustu og tekið við bókunum. Ferðaplan margra gerir ráð fyrir að fara um hlað hjá okkur og stór hluti þeirra dvelur hjá okkur annað hvort fyrir eða eftir siglingu yfir Breiðafjörð með Baldri. Nú bregður svo við að innviðaráðherra ákveður að kippa fótunum undan rekstri okkar fyrirtækja með að senda Baldur til Vestmannaeyja. Rökin þau að Eyjamenn þurfi meira á Baldri að halda en við. Vestmannaeyjar eru reyndar með ferju fyrir en hún nær ekki að flytja alla þá ferðamenn sem vilja komast til Eyja. Í fyrstu átti þetta að standa í nokkra daga en útlit er fyrir að það verði hátt í tveir mánuðir þegar upp verður staðið.
Á þeim vikum sem liðnar eru frá því Vegagerðin tók ferjuna og sendi til Vestmannaeyja, hefur samdráttur ferðaþjónustufyrirtækja í Stykkishólmi verið allt að 30%. Tjónið er af ýmsum ástæðum. Talsvert minni umferð ferðamanna er í bænum. Ferðamenn frétta af breytingu á ferjusiglingum og ákveða að koma ekki og afbóka það sem þeir voru áður búnir að panta. Nokkur misbrestur virðist vera á að þeir sem áttu bókað með ferjunni fái upplýsingar um að hún sigli ekki. Þeir eiga því pantað, koma í Stykkishólm og eru hundfúlir yfir að ferðaplani sé breytt án vitneskju þeirra. Það bitnar svo á ánægju þeirra með það sem þó er boðið upp á. Þá er ótalið að með þessu eru stjórnvöld að valda okkur skaða til lengri tíma en ef ekki er hægt að treysta því að ferjan sigli þá fellur sá möguleiki úr myndinni að fara um Snæfellsnes. Breyting á núverandi ferðaplönum er beinir viðskiptum annað.
Það er ekki aðeins að við verðum af tekjum í sumar vegna þessarar ákvörðunar heldur sitjum við uppi með kostnað sem við verðum sjálf að bera. Ráðning starfsfólks, kaup á aðföngum og markaðs- og sölukostnaður miðaðist við að þetta sumar yrði á fullum afköstum eins og öll þau fyrri. Við sitjum uppi með þennan kostnað óbættan.
Innviðaráðherra og Vegagerðin hafa ekki séð ástæðu til að milda þetta tjón okkar með nokkrum hætti. Það hefði ýmislegt mátt gera til að koma til móts við okkur eða okkar viðskiptavini. Það hefði mátt gera veginn um Skógarströnd betri með að hefla hann oftar. Það hefði mátt vera með í að upplýsa ferðamenn betur um þessa breytingu. Ýmsar aðrar mótvægisaðgerðir hefðu komið til greina svo við sætum ekki ein uppi með kostnaðinn. Að láta lítil fyrirtæki á Snæfellsnesi og Vestfjörðum sitja upp með kostnað af því að fleiri komist leiðar sinnar til Vestmannaeyja er ósanngjarnt.
Höfundar reka ferðaþjónustufyrirtæki í Stykkishólmi.
Magnea Gunnarsdóttir skrifar
Sigríður Jóhannesdóttir,Sæþór Þorbergsson skrifar
Jón Kaldal skrifar
Davíð Þorláksson skrifar
Sigurður Sigurðsson skrifar
Sigurjón Ólafsson skrifar
Arnar Sigurðsson skrifar
Margrét Guðmundsdóttir skrifar
Berglind Ragnarsdóttir skrifar
Eyþór Eðvarðsson skrifar
Kristján Logason skrifar
Hjálmar Bogi Hafliðason skrifar
Gunnar Ármannsson skrifar
skrifar
Sigvaldi Einarsson skrifar
Þórður Snær Júlíusson skrifar
Arngrímur Stefánsson skrifar
Hlynur Már Ragnheiðarson skrifar
Bogi Ragnarsson skrifar
Sigurður Kristinn Pálsson skrifar
Sr. Arna Grétarsdóttir skrifar
Þóra Sigfríður Einarsdóttir,Kristín Skjaldardóttir,Eygló Ósk Gústafsdóttir skrifar
Elías Blöndal Guðjónsson skrifar
Díana Mjöll Sveinsdóttir,Sveinn Sigurbjarnarson skrifar
Guðmundur J. Guðmundsson skrifar
Dagbjartur Kr. Brynjarsson skrifar
Björn Bjarki Þorsteinsson skrifar
Gísli Rafn Ólafsson skrifar
Birgir Hrafn Birgisson skrifar